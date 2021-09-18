После знакомства со всеми участниками Злата Огневич вручила 16 бутоньерок, которые позволили мужчинам продолжить строить отношения с "Холостячкой". Кто оказался среди счастливчиков – узнавайте далее.

К теме Холостячка 1 выпуск: как мужчины поражали Злату Огневич на первой вечеринке проекта

Холостячка 2021: участники шоу

Роман Васильев

Возраст: 33 лет

Город: Николаев

С 2009 года мужчина работает стоматологом. До 2018 году работал в Николаеве, где уже достиг максимума: оперировал не только взрослых, но и работал с детьми. Впоследствии переехал в Киев, где мечтает открыть собственную частную стоматологическую клинику.

Роман встречался с девушкой, с которой ранее дружил. Она очень ревновала его к медсестерам, что и привело к расставанию пары. Последняя же избранница отказалась переезжать в Киев, и отношения прекратились.

Мужчина любит футбол, прыгает с парашютом, любит дайвинг и баскетбол, а в будущем хочет получить права пилота.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Роман / Фото из инстаграма проекта

Александр Борзенко

Возраст: 29 лет

Город: Кременчуг

Александр жил и работал экономистом в Мариуполе. Однако в 25 лет случайно узнал о наборе штата в полицию и кардинально сменил сферу деятельности. Сейчас он начальник патрульной службы города Кременчуг.

У Саши дважды были серьезные отношения – в 15-летнем и 20-летнем возрасте. С последней девушкой он разошелся, когда в Мариуполе начались боевые действия. Тогда она с родителями переехала во Львов. За время работы в полиции у мужчины не было серьезных отношений.

Александр – мастер спорта по боксу, любит активные виды спорта: бег, различные виды джампинга, парашютный спорт.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Александр / Фото из инстаграма проекта

Роман Свечкоренко

Возраст: 32 года

Город: Киев

В жизни Романа была семейная драма: отец закрутил роман с подругой мамы, а та, с намерением поймать мужа на измене, сорвалась со второго этажа. Женщина на всю жизнь осталась прикованной к инвалидной коляске, а сына забрал к себе папа с любовницей. В 6 лет мальчик узнал, что его воспитывает не родная мать.

Последние четыре года Роман занимается психологией. Он считает себя специалистом в сфере женского счастья.

Десять лет психолог был в браке, однако собрал вещи и ушел из семьи,что было лучше для двоих. Пока что супруги в процессе развода. У них есть 6-летняя дочь Мия.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Роман / Фото из инстаграма проекта

Васко Младенов

Возраст: 31 год

Город: София, Болгария

Участник "Холостячки" – профессиональный теннисист, трехкратный чемпион Болгарии, 17-кратный победитель международного турнира ITF. Сейчас он начал тренерскую карьеру. Кроме тенниса, Васко профессионально занимается музыкой – выпустил три рэп-альбома, сотрудничал с Монатиком, Потапом и другими звездами.

Дольше всего теннисист встречался с девушкой из Беларуси, с которой познакомился на учебе в США. Однако Васко решил вернуться в Болгарию, поэтому спокойно разорвал отношения. Из-за активной карьеры и постоянных разъездов ему до сих пор не удавалось создать семью.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Васко / Фото из инстаграма проекта

Андрей Хветкевич

Возраст: 37 лет

Город: Маями

Андрей родом из Днепра. Он бизнесмен, владеет IT-компанией. Он переехал в Майами и стал человеком мира – меняет место жительства каждые 6 месяцев. Перед стартом съемок проекта переехал жить в Мексику.

Серьезные отношения у Андрея были только в Украине. Одна из бывших бизнесмена втайне от него принимала противозачаточные средства. Из-за недоверия они разошлись. Со второй девушкой встречался два года и развелся из-за проблем в сексе. Третья – не смогла переехать с ним в Америку.

Три года назад увлекся фридайвингом и за такой короткий срок стал чемпионом Украины, США.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Андрей / Фото из инстаграма проекта

Олег Плахотнюк

Возраст: 41 год

Город: Хмельницкий

Олег – владелец торговой организации, которая занимается закупкой и перепродажей тары. Благодаря этому бизнесу ему удалось осуществить свою мечту – открыть фитнес-клуб, один из крупнейших спортивных центров в Хмельницком.

Также Олег – бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, а сейчас – вице-президент Федерации регби Украины.

Впервые мужчина женился на первом курсе университета и прожил в браке 4 года. Со второй женой Олег познакомился в тренажерном зале и женился на "слабо". В браке родилась дочь Милана, сейчас ей 10 лет. После развода он полностью обеспечивает бывшую жену и ребенка. У него есть еще одна бывшая и дочь, которых он также полностью обеспечивает. Они даже впятером ездили на отдых в Египет.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Олег / Фото из инстаграма проекта

Игорь Присяжнюк

Возраст: 36 лет

Город: Киев

Игорь с детства занимался плаванием, а сейчас работает персональным тренером в спортивном клубе GYMMAX. Преимущественно занимается с младенцами и детьми с особенностями развития. Также у него есть маленький бизнес – магазин, в котором можно не только купить, но и взять в аренду сапы и каяки.

Серьезных отношений у Игоря не было. Наиболее длительные были с девушкой из другой страны. Однако та начала подозревать его в изменах, и они разошлись.

Главным увлечением считает плавание. Зимой выезжает в горы, чтобы покататься на сноуборде. Очень любит настоящие, длительные и дальние походы.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Игорь / Фото из инстаграма проекта

Павел Богда

Возраст: 30 лет

Город: Киев

Родители живут в Днепре, однако они не являются для Павла образцом семьи, потому что часто ссорятся. Он работает каскадером-универсалом, чаще всего дублирует главных героев в таких проектах, как "Крепостная", "Красный", "Бесславные крепостные". Дважды снимался в Болливуде.

В 17 лет Павел влюбился в девушку и без денег, связей переехал в Киев. Первые три месяца жил на вокзале, спал в зале ожидания. Потом нашел на улице каркас от дивана и жил в кустах под ее окнами. В отношениях со второй девушкой ревновал, выяснял отношения. В конце концов она устала и предложила разойтись.

Каскадер увлекается конно-трюкового работой, пиротехникой, стрельбой и единоборствами.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Павел / Фото из инстаграма проекта

Илья Закорецкий

Возраст: 34 года

Город: Полтава

Илья – владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий. Продажи ориентированы не на Украину, большая часть покупателей из США, Европы и даже Китая.

Когда участнику "Холостячки" было 19 лет, он познакомился с девушкой, на которой женился. Пара завела ребенка, а когда Ильи исполнилось27 лет – развелась. С бывшей он до сих пор поддерживает хорошие, дружеские отношения. Следующая его девушка встречалась одновременно с двумя парнями.

Среди увлечений Ильи – путешествия, велопрогулки, тренажерный зал.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Илья / Фото из инстаграма проекта

Максим Тарапата

Возраст: 32 года

Город: Шанхай, Киев

Макс – соучредитель нескольких компаний в Шанхае: экспортно-импортной компании, салонов красоты. В Китай он уехал сразу после школы. На втором курсе в его подчинении уже 40 человек.

В 22 года Макс завязал служебный роман с девушкой, которая была старше его на пять лет и воспитывала 5-летнего ребенка. В 2018 году, в новогоднюю ночь, он сделал любимой предложение, и она сказала "да". Однако обдумав все, сняла обручальное кольцо.

Во время локдауна в Украине Макс на пляже познакомился с девушкой, с которой закрутил роман. Однако на свой день рождения она уехала на отдых в Турцию, как оказалось, не одна, а с бывшим.

Максим увлекается серфингом, лыжами, вокалом и сальсой.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Макс / Фото из инстаграма проекта

Влад Ясько

Возраст: 25 лет

Город: Харьков

Зарабатывать деньги Влад начал с 14 лет: заказывал головоломки, а затем – товары из Китая, которые продавал в соцсетях. В 17 лет у него уже была своя фотостудия. Сейчас у Влада учебный курс по инстаграм-продвижению и для СММ-щиков. Эти два бизнес он ведет со своими друзьями-партнерами.

В 15 лет он начал встречаться с харьковской телеведущей, на 10 лет старше его. В старших классах состоял в отношениях с промоутером клубов, которая была старше на год. Они были вместе около 4 года. Третья девушка была старше Влада на 11 лет. Он был не готов к детям, поэтому пара разошлась.

Влад занимается своим любимым делом – маркетингом. Является идейным вдохновителем для всей команды сотрудников. Это и хобби, и работа.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Влад / Фото из инстаграма проекта

Винченцо Дулепа

Возраст: 31 год

Город: Лондон

Винченцо – простой парень из Черновцов, который был официантом. Четыре года назад перебрался в Лондон без связей и знания языка. Работал на стройке, баристой, официантом в ресторане украинской кухни, пока не познакомился с другим официантом из Украины – Артуром. Ребята открыли в Лондоне свой первый ресторан украинской кухни на 250 посадочных мест. Впоследствии – еще один в центре британской столицы.

Шесть лет встречался с богатой девушкой, с которой разошелся за два месяца до свадьбы. Он не мог забыть, как три года назад уличил ее в измене. Впоследствии женился на одногруппнице, но бизнес в Лондоне, в который мужчина ушел с головой, подкосил их отношения. Винченцо восемь раз пытался сойтись с любимой, пока не увидел в ее глазах пустоту.

Ресторатор увлекается кикбоксингом, компьютерными играми и лыжами.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Винченцо / Фото из инстаграма проекта

Евгений Селютин

Возраст: 29 лет

Город: Дніпро

С 14 лет Евгений начал зарабатывать. Сейчас он владелец двух IT-компаний: первая занимается подбором IT-шников для европейских фирм, вторая – разработкой сайтов и приложений.

Первая любовь Евгения длилась с 16 до 19 лет. Вторые отношения – 2 года. Он жил с обеспеченными родителями девушки в их шикарной квартире, но все за них решал ее папа. Третью девушку мужчина застукал с боссом.

Бизнесмен увлекается боями без правил, мини-футболом и "Мафией".

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Евгений / Фото из инстаграма проекта

Богдан Коломейко

Возраст: 33 года

Город: Киев

Богдан – владелец компании, которая занимается мониторингом цен продуктов ритейла Украины. Этот бизнес развивает уже 6 лет.

Мужчина был женат. Предложение любимой он сделал через 3 месяца. Жена любила выяснять отношения, а Богдан терпел, как мог, чтобы сохранить их. Когда все же пара рассталась, он с облегчением выдохнул, потому что теперь не будет этой ежедневной нервотрепки.

Бизнесмен любит путешествовать, познавать новые места, любит верховую езду, однако много времени уделяет своей работе.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Богдан / Фото из инстаграма проекта

Дмитрий Шевченко

Возраст: 37 лет

Город: Львов

Уже 3 года Дмитрий развивает свой бизнес – клининговую компанию, которая во Львове пользуется большим спросом. Также у него есть строительная компания – строят дома и делают ремонты во Львове.

Был женат. Встречался с будущей женой полтора года. Вместе путешествовали, проводили много времени. Свадьба была очень красивой. Однако через полгода начались разногласия, что привело к разводу. Отличительная особенность Димы – он дважды отбивал девушек у других мужчин, в том числе и свою жену.

Дмитрий много времени проводит в спортзале. Прошел 300 километров пешком – из Португалии в Испанию.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Дмитрий / Фото из инстаграма проекта

Андрей Задворный

Возраст: 32 года

Город: Киев

Андрей – предприниматель, владеет собственным производством деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. По образованию юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех.

Женился в 22 года, однако разошелся, когда дочери Кире было полтора года. Сейчас Андрей в хороших отношениях с бывшей и ее новым женихом. Вторые серьезные отношения длились 2 года, потому что любимая призналась в измене, а простить не смог. Пара разошлась, а девушка присвоила совместный бизнес.

Увлекается парапланеризмом и малой авиацией, баскетболом и тайским боксом, дайвингом и путешествиями.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Андрей / Фото из инстаграма проекта