Знаменитая модель plus-size родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. В сети Эшли Грэм опубликовала видео, на котором показала реакцию мужа на тесты с двумя полосками и свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.
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"Ты что, шутишь", – выпалил Джастин Эрвин, узнав, что жена беременна двумя мальчиками.
Что известно о второй беременности Эшли Грэм
- О беременности модель объявила обнаженным фото, которое сделала на рассвете в живописной локации.
- Как и во время первой беременности звезда не стесняется показывать большой животик в эффектных фотосессиях. Правда, автором большинства кадров выступает ее муж Джастин Эрвин.
- Более того, Эшли Грэм умышленно подбирает наряды, которые акцентируют на ее беременном животике. Например, апельсиновое платье от Versace, которое надевала в отпуске у океана.