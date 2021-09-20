Знаменитая модель plus-size родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. В сети Эшли Грэм опубликовала видео, на котором показала реакцию мужа на тесты с двумя полосками и свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.

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"Ты что, шутишь", – выпалил Джастин Эрвин, узнав, что жена беременна двумя мальчиками.

Напомним, первого сына Эшли Грэм родила 18 января 2020 года, малыша назвали Айзеком Менеликом Джованни Эрвином. Следовательно, модель plus-size забеременела менее чем через полтора года после появления первенца.

Что известно о второй беременности Эшли Грэм