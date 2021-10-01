Итоги недели: Илон Маск снова холостяк, а Бритни больше не под опекунством отца

На прошлой неделе стало известно, что знаменитый миллиардер Илон Маск расстался со своей возлюбленной и матерью шестого сына – певицей Граймс. Также в СМИ прогремела новость, что с отца Бритни Спирс сняли опекунство, а группа Måneskin весной 2022 года приедет с концертом в Киев.

Американский миллиардер Илон Маск около трех лет состоял в отношениях с эпатажной артисткой Граймс. Впервые они появились на публике как пара в 2018 году на красной дорожке фестиваля Met Gala, и с тех пор не расставались. В январе 2020 года мир узнал, что Граймс забеременела от предпринимателя, а уже 4 мая родила ему сына.

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Илон Маск с сыном X Æ A-12 / Фото из инстаграма Мэй Маск

Вокруг имени мальчика велось много разговоров в СМИ, поскольку звездные родители назвали его X Æ A-12 Маск. Для миллиардера сын стал шестым ребенком, а для певицы – первенцем. Они вместе жили, но узаконивать отношения не спешили. А уже 24 сентября стало известно, что Илон Маск расстался с женщиной по неизвестным причинам, но они будут продолжать жить вместе как партнеры, чтобы вместе воспитывать сына.

Несколько дней назад Граймс впервые прокомментировала расставание с возлюбленным, пошутив о нетрадиционной ориентации: "Я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера, – Showbiz 24) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны".

Måneskin едет в Украину

Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения-2021 в Роттердаме и после этого стремительно завоевала известность в Европе. После нескольких крупных концертов в разных странах мира они решили устроить европейский тур в 2022 году. Среди стран и городов, который запланировала команда организаторов, в афише концертов можно было увидеть и украинский Киев. Правда, название столицы группа написала неправильно – не Kyiv, а Kiev. Концерт должен состояться 7 марта 2022 года в ночном клубе Stereo Plaza.

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О концерте в Украине стало известно 27 сентября, а продажи билетов должны были начаться 30 сентября в 12:00. Музыканты и фанаты, наверное, и представить себе не могли, что все билеты на все концерты тура будут полностью распроданы за 2 часа! В первую же минуту загрузки сайта Concert.ua, где происходила онлайн-продажа, серверы "легли", и приобрести билет было почти невозможно. После каждой распродажи партии билетов украинские организаторы повышали цену, что еще больше создавало ажиотаж. Следовательно, всего за полтора часа времени состоялся полный sold out.



Måneskin едет в Украину с концертом / Фото из инстаграма группы

Бритни Спирс – свободна

Американская певица Бритни Спирс 13 лет боролась со своим отцом за право быть независимой и свободной в своих действиях. Джеймс Спирс еще в 2008 году получил право опекунства над взрослой дочерью из-за ее проблем с наркотиками и алкоголем, но с тех пор каждый раз доказывал необходимость контролировать жизнь Бритни. В июне 2021 года артистка впервые выступила в суде. Там она заявила, что отец травмировал ее и запрещал рожать. Немало ужасных подробностей еще больше усилили фанатское движение #FreeBritney, что помогло артистке избавиться от своего адвоката и назначить нового.

К слову Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Вместе с ним на протяжении последних нескольких месяцев они боролись за право сменить опекуна на менеджера Бритни – Джоди Монтгомери. На очередном заседании летом суд отклонил просьбу снять опекунство с отца, в августе же отец сам отказался от этого, однако требовал 2 миллиона долларов за подписание документов. 30 сентября на очередных слушаниях судья разрешил снять опекунство с отца, назначив временным опекуном Монтгомери. Все детали обещают согласовать до следующего заседания – 12 ноября. Сейчас Бритни наслаждается статусом невесты – недавно ей сделал предложение любимый Сэм Асгари, а также отдыхает с ним на Мальдивах.

Принцесса Беатрис дала имя дочери

Внучка Елизаветы II через 2 недели после родов наконец объявила, какое имя дала своей дочери. Вместе с мужем Эдоардо Мапелли Моцци они назвали девочку Сиенной Элизабет. Таким образом принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отдали дань уважения королеве Елизавете II, назвав дочь в ее честь. Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл тоже назвали дочь в честь королевы, но использовали ее детское прозвище Лилибет. А вот принцесса Евгения (сестра Беатрис) весной назвала своего сына Августа Филиппом, отдав честь покойному дедушке и мужу Елизаветы II – принцу Филиппу.

Кроме объявления имени, принцесса Беатрис и Эдоардо оставили фотографию отпечатков ножек их дочери. Что интересно, раньше королевские пары всегда показывали общественности новорожденных детей, но Беатрис, похоже, решила последовать примеру Меган Маркл и сделать все частно. Принцесса Беатрис также вспомнила сына мужа от его первых отношений: "Вульфи – лучший старший брат Сиенны".



Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, что роды принцессы Беатрис планировались на начало октября. Но 17 сентября стало известно, что внучка королевы попала в больницу. Уже на следующий день принцесса родила дочь в одной из больниц Лондона.

О появлении правнучки Елизаветы II на свет стало известно через 2 дня после родов. Как сообщил Букингемский дворец, и новоиспеченная мама, и дочь чувствовали себя хорошо.