Пока неизвестно, в какой клинике находится 33-летняя принцесса Беатрис. Детали ее самочувствия тоже не разглашают. Единственное, что удалось разведать инсайдерам, – в больницу вместе с ней поехал муж-итальянец Эдоардо Мапелли Моцци.

Интересно Долгожданное возвращение: Кейт Миддлтон впервые за 2 месяца совершила официальный выход – фото

Как информирует источник, поддержать старшую дочь на последних неделях беременности планирует принц Эндрю. Впервые за последний месяц он "собирается покинуть" шотландский замок Балморал, в котором отсиживался после секс-скандала.

Напомним, в августе американка Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю. Она требует привлечь его к ответственности за сексуальное насилие, которое он совершал над ней 20 лет назад. На фоне секс-скандала сын Ее Величества перебрался в Шотландию.

Сын королевы Елизаветы II мог бы оставаться в поместье в 800 километрах от Лондона и ждать, когда принцесса Беатрис навестит его с первенцем. Однако для него важно поддержать дочь перед родами.

Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, но его дочь для него на первом месте. Он хочет быть рядом с ней,

– говорится в источнике.

Добавим, совсем недавно, 16 сентября, будущую мамочку видели в элитном районе Лондона Мейфер, когда она совершала вечерний вход. За неделю до того она посещала детский хоспис, где сажала дерево по случаю 10-летия открытия.