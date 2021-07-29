Европейское турне влюбленных продолжается и 27 июля пара отдыхала в Италии. В сети появилось несколько видеороликов, где они смело гуляют по улицам Капри, где остановились на отдых после Сен-Тропе. Звезды успели побывать в популярном семейном ресторане Lo Scoglio.

К слову Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес символическую дизайнерскую подвеску

Неожиданный визит в Италию

Дженнифер Лопес была одета в белый спортивный костюм, состоящий из шорт и худи, а завершила свой круизный образ соломенной шляпой, сумочкой и очками. Бен Аффлек одновременно был одет в бежевые брюки и синюю футболку. Они не обращали внимание на людей, которые были поражены присутствием горячей парочки на острове.

Люди мгновенно вытаскивали свои смартфоны и выкрикивали слова восторга, когда мимо них проходили Джей Ло и Бен Аффлек.

Любовный тур Джей Ло и Бена Аффлека