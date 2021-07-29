Европейское турне влюбленных продолжается и 27 июля пара отдыхала в Италии. В сети появилось несколько видеороликов, где они смело гуляют по улицам Капри, где остановились на отдых после Сен-Тропе. Звезды успели побывать в популярном семейном ресторане Lo Scoglio.
К слову Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес символическую дизайнерскую подвеску
Неожиданный визит в Италию
Дженнифер Лопес была одета в белый спортивный костюм, состоящий из шорт и худи, а завершила свой круизный образ соломенной шляпой, сумочкой и очками. Бен Аффлек одновременно был одет в бежевые брюки и синюю футболку. Они не обращали внимание на людей, которые были поражены присутствием горячей парочки на острове.
Люди мгновенно вытаскивали свои смартфоны и выкрикивали слова восторга, когда мимо них проходили Джей Ло и Бен Аффлек.
Любовный тур Джей Ло и Бена Аффлека
- После того, как певица официально разошлась с бейсболистом Алексом Родригесом, совсем скоро возле ее дома в Лос-Анджелесе заметили Бена Аффлека. Она возобновила с ним общение через 18 лет после разрыва в отношениях.
- Затем пара отправилась на отдых с бывшим бойфрендом в Монтану на горнолыжный курорт, где у актера есть собственное шале.
- Впоследствии оба релаксировали в имении артистки в Майами.
- Уже в июле пара отправилась на отдых во Францию, где женщина праздновала свое 52-летие. Пару видели вместе на яхте и именно оттуда Джей Ло впервые официально подтвердила свое воссоединение с Беном.
- В одном из интервью Джей Ло рассказывала, что никогда не была такой счастливой, как сейчас.