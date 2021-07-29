Європейське турне закоханих продовжується і 27 липня пара відпочивала в Італії. В мережі з'явилось кілька відеороликів, де вони сміливо гуляють вулицями Капрі, де зупинились на відпочинок після Сен-Тропе. Зірки встигли побувати у популярному сімейному ресторані Lo Scoglio.

До слова Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес символічну дизайнерську підвіску

Неочікуваний візит в Італію

Дженніфер Лопес була одягнена у білий спортивний костюм, що складався із шортів та худі, а завершила свій круїзний образ солом'яним капелюхом і сумочкою та окулярами. Бен Аффлек водночас був одягнений у бежеві штани та синю футболку. Вони не звертали увагу на людей, які були вражені присутністю гарячої парочки на острові.

Люди миттєво витягали свої смартфони та вигукували слова захоплення, коли повз них проходили Джей Ло та Бен Аффлек.

Любовний тур Джей Ло та Бена Аффлека