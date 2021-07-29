Європейське турне закоханих продовжується і 27 липня пара відпочивала в Італії. В мережі з'явилось кілька відеороликів, де вони сміливо гуляють вулицями Капрі, де зупинились на відпочинок після Сен-Тропе. Зірки встигли побувати у популярному сімейному ресторані Lo Scoglio.
До слова Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес символічну дизайнерську підвіску
Неочікуваний візит в Італію
Дженніфер Лопес була одягнена у білий спортивний костюм, що складався із шортів та худі, а завершила свій круїзний образ солом'яним капелюхом і сумочкою та окулярами. Бен Аффлек водночас був одягнений у бежеві штани та синю футболку. Вони не звертали увагу на людей, які були вражені присутністю гарячої парочки на острові.
Люди миттєво витягали свої смартфони та вигукували слова захоплення, коли повз них проходили Джей Ло та Бен Аффлек.
Любовний тур Джей Ло та Бена Аффлека
- Після того, як співачка офіційно розійшлася з бейсболістом Алексом Родрігесом, зовсім скоро біля її будинку в Лос-Анджелесі помітили Бена Аффлека. Вона відновила з ним спілкування через 18 років після розриву у стосунках.
- Згодом пара відправилась на відпочинок з колишнім бойфрендом в Монтану на гірськолижний курорт, де в актора є власне шале.
- Згодом обоє релаксували в маєтку артистки в Маямі.
- Вже у липні пара відправилась на відпочинок у Францію, де жінка святкувала своє 52-річчя. Пару бачили разом на яхті і саме звідти Джей Ло вперше офіційно підтвердила своє возз'єднання з Беном.
- В одному з інтерв'ю Джей Ло розповідала, що ніколи не була такою щасливою, як зараз.