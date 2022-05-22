Как украинские, так и мировые знаменитости делают все, чтобы мир не привык к войне в Украине. На днях это доказали британцы Гарри Стайлс и Yungblud.

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Рокер Yungblud

На днях британский рок-музыкант Доминик Гаррисон, более известный как Yungblud, дал концерт в Вене, Австрии. В инстаграме с 3,7-миллионной аудиторией он опубликовал видео, как со сцены поддерживает украинский народ и призывает молодежь сбросить такого "старого урода" как Путин.

Я чертовски злой. Я чертовски злой за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это дерьмо. Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам нужно сбросить этих старых подонков. На х*й Путина,

– произнес Yungblud со сцены.

"Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, используй его! Слава Украине", – добавил рокер в подписи к видео с сине-желтым флагом. Интересно, что в Вене многотысячная публика вслед за ним скандировала "на х*й Путина".

Рокер Yungblud призвал сбросить Путина на концерте в Вене: видео

Уже в инстаграм-сторис Yungblud объяснил, почему так горячо поддерживает украинцев в войне с Россией. Как выяснилось, он гостил у нас много раз, здесь множество его фанатов и друзей, и единственное, чем он может помочь, – своим голосом. Рокер верит, что его пример подтолкнет других публичных людей делать то же самое.

"Я был в Украине бесчисленное количество раз. Мое сердце разбито историями моих фанатов и друзей, которые переживают войну, страх, переселение и горе из-за потери любимых людей. Я каждый день получаю сообщения от фанатов из Украины и России. Они говорят, что моя музыка резонирует с ними, а знание того, что люди из других стран поддерживают их в борьбе с жестоким режимом, совершившим бессмысленное вторжение, дает им немного надежды в темное время", – написал Yungblud.

Скриншот из инстаграммы рокера Yungblud

Гарри Стайлс

Эксучастник бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлс отыграл сольник в Нью-Йорке на огромной площадке UBS Arena. На концерте он представил свой третий студийный альбом Harry's House и мощно поддержал Украину.

Песню Sign Of The Times – "Знак времени" – певец исполнил с украинским флагом на плече, который взял у девушки из зала. В ней есть такие слова: "Мы никогда не понимаем, что уже шли из-за этого. Почему мы постоянно спасаемся от шара, от шара?.. Просто перестань плакать. Все будет в порядке".

Гарри Стайлс с украинским флагом на концерте в Нью-Йорке: видео