В Польше люди не перестают демонстрировать солидарность с Украиной. В этот раз поляки выразили поддержку друзьям из Украины на концерте группы Scorpions. Музыканты присоединились к поклонникам.
Смотрите также Ричард Гир впервые спел: Джамала показала щемящие видео с концерта в поддержку Украины
Группа Scorpions поддержала Украину
Концерт коллектива в Кракове прошел 28 мая. Там коллектив предоставил поклонникам огромные флаги Украины и Польши, которые развернули в знак поддержки стран-друзей. Почитатели впоследствии соединили знамена, показав единство наших народов. Поляки за время полномасштабного вторжения России показали, что действительно друзья, которые никогда не оставят в беде.
Со сцены музыканты Scorpions выразили поддержку украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны, которую начала Россия. Артисты исполнили балладу Wind of Change, в которой еще раньше сменили слова о Москве на слова об Украине. Теперь никакой Москвы, вместо российской столицы – Украина. Музыканты спели: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина".
Scorpions в Польше поддержали Украину: смотрите видео онлайн
Мировые звезды поддерживают Украину
- Майкл Дуглас поддержал Украину и вручил награду супруге заключенного в Крыму Владислава Есипенко.
- Мила Йовович на благотворительный вечер amfAR надела платье от украинского бренда Lever Couture.
- Шэрон Стоун на Каннский кинофестиваль надела сине-желтый костюм.
- События в Украине разрывают мое сердце, – Эллен Дедженерес пожертвовала украинцам значительную сумму.
- 93 образа в сине-желтых цветах: немец Франк Уайлд поддерживает Украину с первого дня войны.
- Ричард Гир продал свой автомобиль, чтобы поддержать Украину. Победил в аукционе пользователь под ником Cfloyd, согласившийся заплатить за автомобиль 31 750 долларов.
- Актер Лиев Шрайбер в Давосе сказал: "Украина обязательно победит, это только вопрос времени".
- Британские музыканты Гарри Стайлс и Yungblud выступили с сине-желтыми флагами в разных уголках планеты – один на сольнике в Нью-Йорке, другой на концерте в Вене.