В Польше люди не перестают демонстрировать солидарность с Украиной. В этот раз поляки выразили поддержку друзьям из Украины на концерте группы Scorpions. Музыканты присоединились к поклонникам.

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Группа Scorpions поддержала Украину

Концерт коллектива в Кракове прошел 28 мая. Там коллектив предоставил поклонникам огромные флаги Украины и Польши, которые развернули в знак поддержки стран-друзей. Почитатели впоследствии соединили знамена, показав единство наших народов. Поляки за время полномасштабного вторжения России показали, что действительно друзья, которые никогда не оставят в беде.

Со сцены музыканты Scorpions выразили поддержку украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны, которую начала Россия. Артисты исполнили балладу Wind of Change, в которой еще раньше сменили слова о Москве на слова об Украине. Теперь никакой Москвы, вместо российской столицы – Украина. Музыканты спели: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина".

Scorpions в Польше поддержали Украину: смотрите видео онлайн

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