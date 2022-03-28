Знаменитую песню Winds of Change группа Scorpions выпустила в 1990 году по случаю окончания холодной войны и перестройки СССР. Она начинается со строк "Я иду вдоль Москвы-реки в парк Горького, слушая ветер перемен".

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В Winds of Change вместо Москвы – Украина

Отныне никакой Москвы, вместо российской столицы – Украина: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Впервые новая версия хита Scorpions прозвучала на концерте в Лас-Вегасе, 27 марта. Вокалист группы Клаус Майне объяснил эти изменения тем, что Winds of Change – призывает к миру, а Россия, как известно, совершает только зверства.

Эта песня призывает к миру, и сегодня, я считаю, мы должны спеть ее еще громче. Мы посвящаем ее храбрым людям в Украине,

– заявил рокер.

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