Согласно данным портала TopHit, анализирующего данные украинского радиоэфира, в десятку самых популярных песен вошли исключительно украиноязычные композиции.

К слову Плейлист свободных людей: песни войны, которые пронизывают "к муравьям"

За последние 100 дней больше всего украинцы слушали песню "Stefania" группы Kalush Orchestra, с которой ребята выиграли Евровидение-2022. Второе место занял ремикс музыканта из Южной Африки на пение Хливнюк "Ой у лузі червона калина". Третье место заняла "Українська лють" Кристины Соловий, ставшая кавером на итальянскую повстанческую песню "Bella Ciao".

Это 30 песен, которые чаще всего звучали в радиоэфире за 100 дней войны. Этот топ не соревнование, не важно кто первый, а кто последний,

– написали на портале.

В треках чаще всего использовалось слово "Украина", а также часто упоминали "Днепр", "Киев", "Сумы", "Херсон", "Ирпень", "Харьков", "Мариуполь", "Чернигов", "Львов", "Буча", "Бердянск", "Крым", "Родная земля", "Страна", "Отечество", "Воля", "Дом", "Вместе", "Победа".

10 самых популярных треков с 24 февраля:

Kalush Orchestra – "Stefania" The Kiffness & Boombox – "Oy U Luzi Chervona Kalyna" (Army Remix) Кристина Соловий – "Українська лють (Bella Ciao cover)" MBreeze – "Окупанту" Макс Барских – "Буде весна" Олег Скрипка – "Героям слава" Probass & Hardi – "Доброго вечора (Where Are You From?)" Jalsomino – "Чорнобаївка" Без Обмежень – "Вільні люди" 1Andi Vax – "Русскии? корабль"

Полный список всех песен можно посмотреть здесь.

Отметим, что Андрей Хливнюк из группы Бумбокс рассказывал, что вместо повстанческой песни "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади он мог выполнить любую другую. Ему главное было создать такой ажиотаж, который и в итоге удался.

"Этой песней могла бы стать любая повстанческая песня, в которой есть такие же корни, как и в этой песне… Я знал, что будет такой (резонанс). Это мог быть плакат, могла быть песня, русский военный корабль". Кстати "русский военный корабль" – это новая "калина". А вот "Ой у лузі червона калина" – из Гетманщины еще уходит, 100 лет назад так же ее кто-то напел и она имела такой же смысл для меньшего количества людей. Теперь это увеличилось", – рассказал Хливнюк.