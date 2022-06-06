Музыканты в последние месяцы каждый раз выражают свою поддержку украинскому народу. Американские "драконы" тоже в очередной раз поддержали украинцев на концерте в Праге.

К слову Билли Айлиш поцеловала украинский флаг на своем концерте: как этому помогла Jerry Heil

Говорят, что сине-желтый флаг Дэну Рейнольдсу передала жительница разрушенной оккупантами Северной Салтовки в Харькове.

"Ну что ж. Жизнь прожита не зря или теперь есть что рассказать внукам. И даже передать как реликвию! Это Дэн Рейнольдс – фронтмен Imagine Dragons – сегодня в Праге. И он держит наш флаг. Но не просто наш – украинский, а прямо наш "Понимаете? Я несла его на концерт с надеждой. И Денчик меня не подвел. Знамя мне он вернул и это, пожалуй, теперь действительно ценная вещь в семье".

Особые чувства. Особая гордость видеть сейчас Украину везде. Буквально. Жаль, что такой дорогой ценой. А концерт невероятный! Это муравьи. В какой-то момент мои часы сообщили, что мой сердечный ритм зашкаливает. Спасибо Imagine Dragons, от всего сердца. Все будет Украина!"

– написала в своем инстаграмме Ульяна Рудич.

Как раньше Imagine Dragons поддержали Украину

В прошлом году группа Imagine Dragons объявила о проведении нового тура, где в список городов был включен Киев. Концерт должен был состояться 3 июня 2022 года на НСК "Олимпийский", но из-за войны его пришлось отменить.

Чтобы выразить поддержку украинцам, музыканты в первые дни записали слова сочувствием всем пострадавшим от войны и пожелали победы. Также они отменили два своих концерта в России.

Imagine Dragons приняли участие в благотворительном телемарафоне весной 2022 года, который проводился в Польше. Они по видеосвязи присоединились к мероприятию и в очередной раз выразили солидарность с Украиной.

Мы любим вас, думаем о вас. Некоторые из наших любимых выступлений за всю карьеру были именно в Украине. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем и надеемся, что приедем в Украину много раз, чтобы выступить перед украинцами лично,

– говорили тогда участники Imagine Dragons.