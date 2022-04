Звезды мирового шоубизнеса решили организовать онлайн мероприятие с призывом к мировым правительствам и учреждениям поддержать гуманитарные проекты, направленные на помощь Украине – Stand Up For Ukraine. К участию присоединилась и певица Билли Айлиш, со своим братом Финнеасом О'Коннеллом исполнившая песню Your Power из своего последнего альбома.

К теме "Как вы спите ночью": Måneskin поддержали Украину мощной песней с кадрами войны

В начале ролика певица обратилась к мировым лидерам с призывом поддержать Украину.

"Мы выполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – заявила Билли. Айлиш.

После исполнения песни певица обратилась к своим фанатам.

"Your Power – одна из моих любимых песен. Она рассказывает о многих вещах, но в этот момент она больше всего резонирует мне со злоупотреблением властью, ведь это именно то, что мы видим сейчас и это очень опасно. Нет даже нужды говорить, как болезненно такое злоупотребление ударило по Украине. Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины", – рассказала певица.

Смотрите видео исполнения песни Your Power Билли Айлиш

Your Power – трек из последнего альбома певицы Happier Than Ever, выпущенного в июле 2021 года.

Билли Айлиш – не единственная, кто из знаменитостей присоединился к кампании Stand Up For Ukraine. Свои видео записали и Мадонна, U2, Элтон Джон, Селин Дион, Билли Джоэл, Weeknd, Хью Джекман, Green Day, Juanes, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Kacey Musgraves, Pharrell, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Tame Impala, Крис Рок, Джон Батист, Алехандро Санс, Деми Ловато и Pearl Jam.

И даже сын Джона Леннона Джулиан нарушил обещание и исполнил легендарную песню отца Imagine на концерте Stand Up For Ukraine. До этого он заявлял, что исполнит ее только в случае наступления конца света.