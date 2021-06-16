Евровидение-2021: солистка группы Go_A рассказала, почему Украина не заняла первое место

16 июня 2021 , 10:12
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Источник:

OBOZREVATEL

Солистка популярной группы Go_A Екатерина Павленко в новом интервью рассказала, что Украине могли не дать первое место на конкурсе из-за политики. А выступление украинского коллектива было "мощнее, чем у итальянцев".

Выступление группы Go_A было одним из лучших за все время участия Украины на Евровидении. Трек SHUM неустанно покоряет мировых слушателей и занимает первые позиции на всемирно известных музыкальных чартах.

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Однако получить первое место Go_A все-таки не удалось. Солистка коллектива рассказала, что одной из причин этого могла быть политика.

Почему Украина не заняла первое место на Евровидении-2021

Артистка поделилась, что все участники коллектива чувствовали неистовую поддержку зрителей. Также их концертный номер высоко оценили букмекеры.

Мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go_A реакция была гораздо мощнее. Три минуты трибуны не могли успокоиться, все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Мы чувствовали максимальную поддержку зрителей,
– отметила Екатерина.

Павленко добавила, что представители других стран подходили к ним и желали удачи. Многие конкурсанты верили, что Украина в этом году снова победит на Евровидении.

"Все участники говорили нам: "Друзья, вы – победители". Когда мы выходили на сцену, все сразу выбегали в зал, чтобы послушать. Но мы догадывались, что первое место нам могут не дать из-за политических проблем. Поэтому поставили себе цель – максимально запомниться. И достигли ее", – рассказала солистка Go_A.

Выступление Go_A в финале Евровидения-2021: смотрите видео онлайн

Go_A на Евровидении-2021


Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала

Автор: Христина Кобак