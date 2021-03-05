Армения отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021, который проведут в Роттердаме. Об этом сообщили 5 марта. Причины такого решения страны – читайте далее.

Отказ Армении от участия в Евровидении-2021 сообщили на официальном сайте Евровидения, ссылаясь на общественного вещателя страны.

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После тщательных и детальных обсуждений, Общественная Телекомпания Армении решила выйти из песенного конкурса Евровидение-2021. Произошедшие события, короткий срок времени и прочие объективные обстоятельства делают невозможным надлежащее участие Армении в конкурсе Евровидение,

– сообщили в Общественной телекомпании страны.

Вероятными причинами отказа Республики от участия в конкурсе могли стать политический кризис и конфликт в Нагорном Карабахе, который произошел осенью 2020 года.



Армения отказалась от участия в Евровидении-2021

Известно, что Армения участвует в конкурсе Евровидение с 2006 года. Одними из лучших достижений армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году. Перед тем страна уже отказывалась от участия в конкурсе в 2012 году, также по политическим причинам.