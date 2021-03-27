Новая песня тоже не подошла: Беларусь отстранили от участия в Евровидении
Вторая песня представителей Беларуси на Евровидении группы Галасы ЗМеста тоже не подошла. Поэтому страна в 2021 году не будет участвовать в песенном конкурсе.
Источник:eurovision.tv
Организаторы конкурса 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании и попросили внести правки в старую песню или написать новую.
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Новую песню показали
Так, в Беларуси показали новую песню той же группы. Заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в Евровидении.
Однако организаторы обнаружили, что новая песня также нарушает правила конкурса.
Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать соответствующую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65 конкурсе Евровидения,
– говорится в заявлении организаторов.
Песню показали в сети. На этот раз группа пела про зайцев и лисиц.
Что этому предшествовало
- В начале марта в Беларуси заявили, что группа "Галасы ЗМеста" будет представлять страну на Евровидении. Исполнители высмеивали протесты в стране и оппозиционера Светлану Тихановскую.
- Коллектив должен был ехать на конкурс с русскоязычной песней "Я научу тебя", которая намекает на контроль и манипуляции в стране. Страну могли дисквалифицировать за политический подтекст, поэтому группе дали время, чтобы исправить ситуацию.
- Впоследствии "Галасы ЗМеста" начали писать новую песню, хотя обвинения в политических мотивах отвергали.
- Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказывал, что группа написала 2 песни: веселую и печальную.
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