Вторая песня представителей Беларуси на Евровидении группы Галасы ЗМеста тоже не подошла. Поэтому страна в 2021 году не будет участвовать в песенном конкурсе.

Организаторы конкурса 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании и попросили внести правки в старую песню или написать новую.

К теме Белорусы написали новую песню для Евровидения-2021

Новую песню показали

Так, в Беларуси показали новую песню той же группы. Заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в Евровидении.

Однако организаторы обнаружили, что новая песня также нарушает правила конкурса.

Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать соответствующую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65 конкурсе Евровидения,

– говорится в заявлении организаторов.

Песню показали в сети. На этот раз группа пела про зайцев и лисиц.

Что этому предшествовало