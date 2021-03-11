Представлять Беларусь на Евровидении-2021 должна была группа "Галасы ЗМеста", которая поддерживает режим Лукашенко. Однако организаторы не допустили русскоязычную песню коллектива "Я научу тебя" к конкурсу, ведь композиция имеет политический подтекст. Теперь Беларусь могут дисквалифицировать.

Европейский союз радиовещания и телевидения заявила, что группа "Галасы ЗМеста" не сможет представлять страну на Евровидении-2021 с песней "Я научу тебя". Организаторы сообщили, что содержание песни ставит под сомнение неполитический характер конкурса, а реакция публики на нее может подорвать репутацию EBU.

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"В рамках неизменной процедуры для всех песен, которые подаются для участия в конкурсе Евровидение, EBU тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" от "Галасы ЗМеста", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Мы обратились к телекомпании BTRC, которая отвечает за вступление Беларуси на Евровидении, чтобы сообщить им, что песня в настоящей форме не может участвовать в конкурсе", – говорится в заявлении EBU.

Организаторы Евровидения-2021 предложили Беларуси изменить текст песни или выбрать другую композицию, которая будет соответствовать правилам конкурса. Если группа "Галасы ЗМеста" откажется выполнять эти условия, то страну дисквалифицируют. Стоит добавить, что клип коллектива был удален с официального ютуб-канала Евровидения.

Отметим, что группа "Галасы ЗМеста" поддерживает режим Александра Лукашенко, а в своих песнях высмеивает победительницу президентских выборов Светлану Тихановскую и протесты. Белорусы не скрывали своего возмущения в социальных сетях и отмечали, что музыканты – не достойны представлять страну на европейском конкурсе из-за политических взглядов.