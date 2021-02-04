Известна песня, с которой группа Go_A поедет на Евровидение-2021: название
Представители песенного конкурса Евровидение-2021 обнародовали название одной выбранной песни из трех, которые представила группа Go_A. Ею стала композиция, называемая "Шум". Ее музыканты презентовали в январе на музыкальных платформах.
Источник: 24 канал
Известно, что 5 членов жюри Евровидения-2021 прослушивали песни этно-фолк-группы Go_A в онлайн-формате. Такое решение было внедрено в целях безопасности во время пандемии коронавируса. Также организаторы внесли некоторые новые правила и, например, впервые в истории конкурса песню, с которой группа будет представлять Украину, выбирали тайно.
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Go_A презентует на Евровидении-2021 песню "Шум"
В основу песни "Шум" положена одноименная обрядовая игра-веснянка, а в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряды. Известно, что в начале марта музыканты презентуют конкурсную версию песни "Шум" и новый видеоклип. Тот клип, который есть сейчас в сети были обнародованы в середине января, а его съемки приходили на киевской горе Щекавица.
Go_A – Шум: смотреть видео онлайн
Текст песни "Шум":
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Что известно о Евровидении-2021?
- Песенный конкурс Евровидение-2021 должны провести в мае в Роттердаме.
- Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая. Группа Gо_A выступит в первом полуфинале.
- Gо_A должна была выступить с песней Solovey еще на предыдущем Евровидении-2020, однако из-за пандемии COVID-19 конкурс перенесли на 2021 год.
- Организаторы песенного конкурса настояли, чтобы исполнители выбрали новые песни и, согласно новым правилам, Go_A должна была представить не менее двух песен экспертному жюри, чтобы они выбрали лучшую.
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