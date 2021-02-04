Представители песенного конкурса Евровидение-2021 обнародовали название одной выбранной песни из трех, которые представила группа Go_A. Ею стала композиция, называемая "Шум". Ее музыканты презентовали в январе на музыкальных платформах.

Источник: 24 канал

Известно, что 5 членов жюри Евровидения-2021 прослушивали песни этно-фолк-группы Go_A в онлайн-формате. Такое решение было внедрено в целях безопасности во время пандемии коронавируса. Также организаторы внесли некоторые новые правила и, например, впервые в истории конкурса песню, с которой группа будет представлять Украину, выбирали тайно.

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Go_A презентует на Евровидении-2021 песню "Шум"

В основу песни "Шум" положена одноименная обрядовая игра-веснянка, а в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряды. Известно, что в начале марта музыканты презентуют конкурсную версию песни "Шум" и новый видеоклип. Тот клип, который есть сейчас в сети были обнародованы в середине января, а его съемки приходили на киевской горе Щекавица.

Go_A – Шум: смотреть видео онлайн

Текст песни "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки



Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

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