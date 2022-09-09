Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием нации

Король Чарльз уже вернулся из Шотландии в Букингемский дворец. Там прошла его первая аудиенция. В Его Величество приехала премьер-министр Лиз Трасс. После встречи король выступил с посланием нации.

В первый полноценный день правления король Чарльз обратился к нации, которая оплакивает смерть Елизаветы II и приветствует нового главу государства и Содружества нации. С вечера 8 сентября возле Букингемского дворца собралась огромная толпа. Люди выражают поддержку монаршей семье.

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Великобритания и весь мир нетерпеливо ждали первой речи Чарльза. Уже завтра, 10 сентября, его официально объявят новым королем. Перед этим он выступил с посланием нации.

Послание Чарльза к нации: что сказал новый король

В своем почти 10-минутном обращении к нации король Чарльз отдал честь королю. Он описал свои чувства уныния за любимой матерью, которая была для него вдохновением и примером для него и всей семьи.

Король говорит, что ее жизнь была "хорошо прожитой", и она будет "глубоко оплакивать ее смерть". Король сказал, что "расположение, восхищение и уважение", вдохновленные королевой, "стали отличительной чертой ее правления".

Как может подтвердить каждый член моей семьи, она сочетала эти качества с теплотой, юмором и безошибочной способностью всегда видеть в людях лучше всего… Как и сама королева с такой непоколебимой преданностью, я также торжественно обязуюсь в течение оставшегося времени, которое дает мне Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации,

– заявил принц Чарльз.

В своей речи он также упомянул сыновей – принца Уильяма он сетовал как принц Уэльский, передав ему свой титул, а принца Гарри и Меган поблагодарил за верность, несмотря на то, что они еще раньше составили сложили королевские обязанности.

Король также отдал честь своей любимой жене Камилле, подтверждая, что она стала его королевой-консортом. И уверен, что она справится со своей миссией, на которую он так сильно полагается.

Свою речь Чарльз закончил с особым трепетом.

Моя дорогая мама, ты отправляешься в свое последнее большое путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе. Я хочу просто сказать: спасибо. Спасибо за твою любовь и преданность нашей семье и нашей семье народов, которым ты так усердно служила все эти годы,

– заключил король Чарльз.

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Добавим, что во время первого обращения к народу принц Чарльз надел траурный смокинг с галстуком, а рядом с ним на столе была фотография улыбающейся матери-королевы.

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