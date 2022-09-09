В своей первой исторической речи король Чарльз упомянул о любящей матери, об обязанностях, которые обещает исполнять, пока жив, а также о двух сыновьях – Уильяме и Гарри. Первому король дал новый титул принца Уэльского, который сам имел с 1958 года. Что касается Гарри, то он сказал лаконично.

Важно Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием к нации

Хочу выразить свою любовь к Гарри и Мегану, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей,

– отметил король Чарльз.

Обращение короля Чарльза к народу: видео онлайн

Отметим, что пара действительно с начала 2020 года находится за границей – в Калифорнии, США. Через полтора года после женитьбы на американке Гарри решил сложить королевские обязанности и переехать. Через год королева лишила их всех патронажей и воинских званий. Они изредка приезжали в Великобританию и привозили своих внуков – Арчи и Лилибет, названную в честь королевы.

Стоит добавить, что у внуков Чарльза не было титулов принца и принцессы в отличие от детей Уильяма. Елизавета II не могла дать им титулы из-за закона, где предполагается, что титулы предоставляются только внукам, а те были правнуками. Но с приходом нового короля все может измениться, и у внуков Арчи и Лилибет вполне возможно шансы стать принцем и принцессой.

О чем еще упомянул принц Чарльз в своем обращении: