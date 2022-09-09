Обращение к британскому народу и странам Содружества наций Чарльз обнародовал в 18:00 – ровно через сутки после смерти Елизаветы II. Вместе с женой он был в последние часы жизни королевы в Шотландии, в замке Балморал.

Важно Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием к нации.

Они вместе покинули замок 9 сентября, отправившись в Лондон, и сегодня впервые в новом статусе вышли к подданным перед Букингемским дворцом, чтобы поблагодарить за поддержку. Публика горячо их приняла, восклицая фразы "Боже, храни короля!".

В первом обращении в роли короля Чарльз коротко заметил, что 75-летняя Камилла Паркер-Боулз будет его королевой-консортом.

Я знаю, что она отнесется к требованиям своей новой роли непоколебимой преданности долгу, на которую я так сильно полагаюсь.

– заявил король.

Сторонники семьи и пресса не сомневались, что женщина унаследует новый титул, ведь еще накануне платинового юбилея правления в феврале 2022 года Елизавета II объявила, что хочет видеть герцогиню Корнуольскую королевой-консортом. То есть женой короля.

Обращение короля Чарльза к народу: видео онлайн

Почему был риск не стать королевой-консортом

Важно заметить, что долгое время было неизвестно, получит ли герцогиня Корнуольская звание королевы. В 2005 году, после помолвки принца Чарльза и Камиллы, был опубликован пресрелиз, в котором говорилось о предстоящем звании принцессы. "Миссис Паркер Боулз должна использовать титул Ее Королевское Высочество принцесса-консорт, когда принц Уэльский возглавит престол", – говорилось в документе. Но, похоже, с годами все изменилось.



Свадьба принца Чарльза и Камиллы в 2005 году / Фото из инстаграмма Clarence House

Отметим, что для короля Чарльза брак с Камиллой Паркер-Боулз – второй. Сначала он был женат на легендарной принцессе Диане, с которой воспитал двух сыновей – Уильяма и Гарри. Однако из-за измены Чарльза с Камиллой в 1996 году они официально развелись. В печати неоднократно рассказывали о напряженных отношениях королевы с Дианой, однако новые отношения сына она тоже не одобряла. Впрочем, в 2005 году по благословению Ее Величества Чарльз женился второй раз на Камилле, которая до этого тоже имела мужа и развелась в 1995 году. С тех пор супруги постоянно вместе, а Камилла получила титул герцогини Корнуольской, теперь перешедший Кейт Миддлтон и принце Уильяму.