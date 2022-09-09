После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании и Содружества Наций стал Чарльз – старейший сын усопшей королевы. Вернувшись из Шотландии, где он провел последние часы жизни с матерью, вернулся в Лондон и приехал в Букингемский дворец. Оттуда он впервые обратился к нации как король.

Важно Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием к нации

Видеообращение длилось почти 10 минут, где он упомянул о своей любящей матери, своих новых обязанностях, а также сыновьях – принце Уильяме и Гарри. Если о втором он "выразил свою любовь к Гарри и Мегану, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей", то первому назначил новый титул.

Поскольку сам Чарльз стал королем, его титул принца Уэльского он автоматически передал сыну и невестке, которые в будущем унаследуют британский трон.

Я знаю, что с Кэтрин рядом с ним. Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры,

– отметил король Чарльз.

Обращение короля Чарльза к народу: видео онлайн

Стоит добавить, что Кейт Миддлтон будет носить титул, который в последний раз носила принцесса Диана, когда была замужем за Чарльзом. Титул принца Уэльского переходит из поколения в поколение с 14 века. Король Чарльз получил его в 1958 году и теперь передает его своему сыну.

В частности, днем ​​ранее было подтверждено, что принц Уильям и Кейт также получат титулы Корнуоллов, ранее принадлежавшего Камилле Паркер-Боулз, новой королеве-консорту.

О чем еще упомянул принц Чарльз в своем обращении: