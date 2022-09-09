После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании и Содружества Наций стал Чарльз – старейший сын усопшей королевы. Вернувшись из Шотландии, где он провел последние часы жизни с матерью, вернулся в Лондон и приехал в Букингемский дворец. Оттуда он впервые обратился к нации как король.
Важно Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием к нации
Видеообращение длилось почти 10 минут, где он упомянул о своей любящей матери, своих новых обязанностях, а также сыновьях – принце Уильяме и Гарри. Если о втором он "выразил свою любовь к Гарри и Мегану, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей", то первому назначил новый титул.
Поскольку сам Чарльз стал королем, его титул принца Уэльского он автоматически передал сыну и невестке, которые в будущем унаследуют британский трон.
Я знаю, что с Кэтрин рядом с ним. Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры,
– отметил король Чарльз.
Обращение короля Чарльза к народу: видео онлайн
Стоит добавить, что Кейт Миддлтон будет носить титул, который в последний раз носила принцесса Диана, когда была замужем за Чарльзом. Титул принца Уэльского переходит из поколения в поколение с 14 века. Король Чарльз получил его в 1958 году и теперь передает его своему сыну.
В частности, днем ранее было подтверждено, что принц Уильям и Кейт также получат титулы Корнуоллов, ранее принадлежавшего Камилле Паркер-Боулз, новой королеве-консорту.
О чем еще упомянул принц Чарльз в своем обращении:
- Он поблагодарил мать за ее пример для него и всей семьи, а также сказал, что она дала обещание служить народу и придерживалась его.
- Глядя на нее, король Чарльз "обязуется в течение оставшегося времени, которое дает ему Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нации".
- Также он упомянул о втором сыне принца Гарри, который в 2020 году сложил королевские обязанности и переехал с женой в США.