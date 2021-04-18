Елизавета II попрощалась с мужем. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия. На похоронах Ее Величество была очень печальной, хотя и старалась не показывать этого. Внимание публики было приковано к королеве, поскольку женщина потеряла любовь всей жизни.

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Брошь Елизаветы II на похоронах принца Филиппа

В часовню королева приехала в черной одежде и соответствующей шляпке. Однако больше всего внимание публики привлекла брошь, которую Ее Величество выбрала не случайно.

Бриллиантовая брошь Ричмонд является одной из крупнейших в коллекции Елизаветы II. Украшение изготовлено в форме спирального узора из серебра и золота. Брошь обрамляют бриллианты, а в центре расположена жемчужина. Также к украшению можно прикрепить подвеску с жемчужины и бриллианта, но в день похорон герцога королева решила отказаться от такого дополнения.



Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

В день свадьбы с принцем Филиппом Елизавета II получила эту брошь от бабушки королевы Марии, которой это украшение подарил муж в 1893 году. Очевидно, что с этой брошью связано много теплых воспоминаний о долгой совместной жизни с любимым человеком.

Также эту драгоценность королева надевает, чтобы почтить людей, которые прожили служебную жизнь, подобно ее покойному мужу.

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Кроме броши Елизавета II также надела ожерелье, состоящее из трех рядов жемчужин, и серьги. Эта ювелирная пара – традиционный предмет образа королевы, который считается частью ее униформы.



Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Скриншот с видео

Ее Величество была с любимым в последние минуты его жизни. После смерти принца Филиппа тоска обвила ее сердце, а внутри осталась беспредельная пустота. Похороны любимого стали настоящим испытанием для королевы. Весь мир наблюдал за Елизаветой II, которая прощалась с мужем. Она была чрезвычайно мрачной и одинокой.