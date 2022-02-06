Елене Зеленской – 44: лучшие выходы первой леди с мужем

Первая леди Украины празднует день рождения. 6 февраля ей исполняется 44 года. За время президентства Владимира Зеленского Елена неоднократно появлялась вместе с ним на официальных мероприятиях.

По случаю торжественной даты в президентской семье 24 канал подготовил праздничный материал. Мы вспомнили, какие образы первой леди рядом с мужем запомнились публике больше всего.

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Выходы Елены Зеленской с мужем

На инаугурацию Владимира Зеленского его возлюбленная выбрала белый костюм от украинского дизайнера Артема Климчука. Наряд состоял из юбки длины миди, двубортного пиджака с короткими рукавами, поверх которого был прикреплен трендовый кейп.



Зеленские на инаугурации / Фото из инстаграма первой леди

Во время первого официального визита Елены в Канаду она была одета в черное платье со скромным вырезом.



Зеленские с рабочим визитом в Канаде / Фото из инстаграма первой леди

В первый день поездки в Японию Зеленская красовалась перед камерами в костюме от украинского бренда Lake Studio: черной юбке длины миди, удлиненном пиджаке с вышитым одуванчиком.



Президентская чета в Японии / Фото из инстаграма первой леди

Во время официальной поездки Владимира Зеленского в США жена также сопровождала его. Елена предстала на трапе самолета в бежевом костюме: широких брюках и объемном пиджаке.



Елена и Владимир Зеленские в США / Фото из инстаграма первой леди

Для встречи с герцогами Кембриджскими в Лондоне Елена Зеленская выбрала стильный и элегантный костюм украинского бренда six brand. Костюм белого цвета состоял из юбки длины миди и блузы на длинный рукав с тонким коричневым пояском в зоне талии.



Зеленские на встрече с герцогами Кембриджскими / Фото из инстаграма первой леди

На встречу с президентом Польши Зеленская прибыла в белом костюме и изумрудной блузке. Официальное событие происходило в Мариинском дворце в рамках приезда польской президентской четы в Украину.



Зеленские в Мариинском дворце / Фото из инстаграма первой леди

Первая леди Украины на праздничную площадку в Киеве приходила в молочном свитере с гольфом и широких белоснежных штанах. Сверху Елена Зеленская надевала длинное темное пальто.



Зеленские на праздничной площадке в Киеве / Фото Офиса Президента

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Для официального визита в Катар Елена выбирала длинную шелковую юбку молочного цвета и черный жакет.



Елена и Владимир Зеленские прибыли в Катар / Фото офиса Президента

Президентская чета была на церемонии вручения Шевченковской премии. Тогда Елена Зеленская предстала перед публикой в белоснежном костюме-тройке от украинского дизайнера Лилии Литковской, который состоял из любимых трендовых брюк палаццо, стильного удлиненного пиджака без лацкана и особого пиджака и был стилизован под вышиванку.



Зеленские на церемонии вручения Шевченковской премии / Фото Офиса Президента

На церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины" представала рядом с мужем в вечернем приталенном платье нежно-голубого цвета.



Зеленские на церемонии "Национальная легенда Украины" / Фото Офиса Президента

На концерте Андреа Бочелли в Киеве Елена побывала в черном костюме.



Зеленские на концерте Андреа Бочелли / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Во время официального визита в Соединенные Штаты Америки первая леди Украины показала трендовый look в голубом костюме.



Зеленские в Соединенных Штатах Америки / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

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Для вечернего появления в центре Киева перед новогодними праздниками первая леди выбрала белоснежное пальто с черными пуговицами, широким лацканом и накладными карманами.



Елена и Владимир Зеленские в центре Киева / Фото офиса Президента