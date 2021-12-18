На новогодней елке на Банковой в Киеве уже зажгли праздничные огни. К театрализованному открытию городка "Николай принимает друзей" присоединились Оля Полякова, Дзидзьо, ансамбль Вирского и другие, а Елена и Владимир Зеленские наблюдали за праздничным действом с гражданами.

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Образ Елены Зеленской в Киеве

Для вечернего появления в центре Киева первая леди выбрала белоснежное пальто с черными пуговицами, широким лацканом и накладными карманами. Это платье, которое подчеркивало изящный стан, она сочетала с черным гольфом в рубчик и кожаными сапогами на небольшом каблуке и с острым носком.

По праздничному случаю Елена Зеленская сделала фирменную прическу – легкие локоны с пробором на левый бок. В макияже супруга президента тоже осталась верна себе – на ней минимум косметики, однако акцент на глазах.

Елена Зеленская на открытии новогоднего городка / Фото офис Президента Украины

Елена и Владимир Зеленские на открытии новогоднего городка / Фото офис Президента Украины

Елена и Владимир Зеленские на открытии новогоднего городка / Фото офис Президента Украины

Елена и Владимир Зеленские на открытии новогоднего городка / Фото офис Президента Украины

Стоит отметить, что в предыдущих зимних образах Елена Зеленская отдавала предпочтение темным цветам: