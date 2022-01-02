Президент Владимир Зеленский поделился новогодней фотографией, на которой позировал вместе с женой. Новым сообщением супруги поздравили украинцев с Новым годом.

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Улыбающиеся Елена и Владимир Зеленские позировали на фоне заснеженных елок. Первая леди предстала позади мужа, обняв его из-за спины.

В новом, 2022-м, искренне желаем: близких рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет чудесный год!

– пожелала пара.



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Образ Елены Зеленской

Для новогоднего фото первая леди Украины выбрала романтический аутфит. Она позировала в белом свитере и стильном длинном пальто цвета кэмел. Среди аксессуаров Елена Зеленская выбрала золотые серьги, а волосы уложила прямыми волнами. Супруга президента подчеркнула черты лица нюдовым макияжем.

Владимир Зеленский же позировал перед объективом в белом свитере и длинном черном пальто.