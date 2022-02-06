З нагоди урочистої дати в президентській сім'ї 24 канал підготував святковий матеріал. Ми пригадали, які образи першої леді поруч із чоловіком запам'яталися публіці найбільше.

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Виходи Олени Зеленської з чоловіком

На інавгурацію Володимира Зеленського його кохана обрала білий костюм від українського дизайнера Артема Климчука. Вбрання складалося зі спідниці довжини міді, двобортного піджака з короткими рукавами, поверх якого був прикріплений трендовий кейп.



Зеленські на інавгурації / Фото з інстаграму першої леді

Під час першого офіційного візиту Олени до Канади вона була одягнена в чорну сукню зі скромним вирізом.



Зеленські з робочим візитом у Канаді / Фото з інстаграму першої леді

У перший день поїздки до Японії Зеленська красувалася перед камерами в костюмі від українського бренду Lake Studio: чорній спідниці довжини міді, подовженому піджаку з вишитою кульбабою.



Президентське подружжя в Японії / Фото з інстаграму першої леді

Під час офіційної поїздки Володимира Зеленського в США дружина також супроводжувала його. Олена постала на трапу літака в бежевому костюмі: широких штанах і об'ємному піджаку.



Олена та Володимир Зеленські в США / Фото з інстаграму першої леді

Для зустрічі з герцогами Кембриджськими в Лондоні Олена Зеленська обрала стильний та елегантний костюм українського бренду six brand. Костюм білого кольору складався зі спідниці довжини міді та блузи на довгий рукав з тонким коричневим пояском у зоні талії.



Зеленські на зустрічі з герцогами Кембриджськими / Фото з інстаграму першої леді

На зустріч з президентом Польщі Зеленська прибула в білому костюмі та смарагдовій блузці. Офіційна подія відбувалася в Маріїнському палаці в рамках приїзду польського президентського подружжя в Україну.



Зеленські в Маріїнському палаці / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді України на святковий майданчик в Києві приходила у молочному светрі з гольфом та широкими білосніжними штанами. Зверху Олена Зеленська вдягала довге темне пальто.



Зеленські на святковому майданчику в Києві / Фото Офісу Президента

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Для офіційного візиту в Катар Олена обирала довгу шовкову спідницю молочного кольору та чорний жакет.



Олена та Володимир Зеленські прибули в Катар / Фото Офісу Президента

Президентське подружжя було на церемонії вручення Шевченківської премії. Тоді Олена Зеленська постала перед публікою в білосніжному костюмі-трійці від української дизайнерки Лілії Літковської, що складався з улюблених трендових штанів палаццо, стильного подовженого піджака без лацкана та особливого жакету, що був стилізований під вишиванку.



Зеленські на церемонії вручення Шевченківської премії / Фото Офісу Президента

На церемонії вручення відзнак "Національна легенда України" поставала поруч із чоловіком у вечірній приталеній сукні ніжно-блакитного кольору.



Зеленські на церемонії "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента

На концерті Андреа Бочеллі в Києві Олена побувала в чорному костюмі.



Зеленські на концерті Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки перша леді України показала трендовий look у блакитному костюмі.



Зеленські в Сполучених Штатах Америки / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Варто побачити У ніжних обіймах: Олена та Володимир Зеленські постали на новорічному фото

Для вечірньої появи в центрі Києва перед новорічними святами перша леді обрала білосніжне пальто з чорними ґудзиками, широким лацканом і накладними кишенями.



Олена та Володимир Зеленські у центрі Києва / Фото Офісу Президента