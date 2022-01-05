Ольга Слонь о стиле Елены Зеленской в 2021 году
По мнению Ольги Слонь, Елена Зеленская хорошо вошла в должность первой леди Украины. Она до сих пор под впечатлениями от ее наряда на инаугурации мужа – молочного платья и жакета с кейпом от Артема Климчука. Однако последние два года стилисты заметно недорабатывают образы жены президента.
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Я не вижу кардинальных изменений. Пока все как-то "недо". Иногда – удачно, иногда – нет. Сейчас чаще удачно, чем в начале,
– признается Ольги Слонь журналистам 24 канала.
Ольга Слонь об удачных образах и модных "ляпах" Зеленской
Больше всего Ольге Слонь импонирует то, что стилисты первой леди сотрудничают с украинскими брендами – Litkovskaya, Six, Frolov, The Coat by Katya Silchenko, Guzema Fine Jewelry и другими. Однако не всегда модельеры шьют Зеленской идеальные look.
Образ, который больше всего понравился стилистке в 2021 году, – это белый костюм от Лилии Литковской, в котором жена президента появилась на параде к 30-летию Независимости. Однако и тут Ольга Слонь нашла огрехи. По ее мнению, кремовые туфли-лодочки и колоски, которые появились из юбки, "немного смазали впечатление".
"Хорошая была идея с вышитыми колосками, но почему такая реализация – непонятно. Почему из юбки выросли? Почему только на уровне талии?", – высказывается фэшн-экспертка.
Достойные выходы были в костюмах Кати Сильченко, бренда Six Юлии Богдан. Но и "ляпов" было слишком много как для первой леди. Я пока еще жду, когда действительно красивая женщина будет всегда хорошо одета. Когда и костюм, и обувь, и прическа сойдутся воедино,
– призналась Ольга Слонь.
Елена Зеленская в белом костюме от Лилии Литковской / Фото "КП в Украине"
Ольга Слонь
– основательница бренда Dresstoimpress, руководительница службы стиля 1+1 Media и лучшая стилистка 2012 года по версии премии "Телетриумф".
Именно Ольга создает феерические образы для героев шоу "Танцы со звездами", "Голос страны" и "Маскарад". В ее подчинении штат гримеров, стилистов, художников по костюмам, костюмеров, менеджеров и ассистентов.