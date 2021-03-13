Дженнифер Лопес позвонила бывшему мужу после расставания с Родригесом: фото
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес разошлась с бейсболистом Алексом Родригесом после 4 лет отношений. В сети появилась информация о том, что дочь знаменитости очень расстроились, а сама Джей Ло позвонила бывшему мужу.
Источник:The Daily Mail
Новость о расставании Джей Ло и Алекса Родригеса всколыхнула мир шоу-бизнеса. Сторонники ожидали громкую свадьбу знаменитостей, однако теперь певица и спортсмен будут строить свои жизни по отдельности.
Интересно История любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: детали нашумевшего романа звездной пары
Джей Ло позвонила бывшему
Знаменитость обнародовала в инстаграм-сториз фотографию из разговора с бывшим возлюбленным Марком Энтони по FaceTime. На фотографии мужчина изображен с их общей 13-летней дочерью Эммой.
Дженнифер распространила снимок после того, как стало известно, что разорвала помолвку с женихом Алексом Родригесом. На фото дочь знаменитости плачет. Как сообщает издание The Daily Mail, дети Джей Ло успели очень сблизиться с дочерьми спортсмена.
"Когда им грустно, но мама и папа рядом. Я люблю тебя и горжусь тобой", – с нежностью подписала кадр актриса.
Дочь и бывший муж Джей Ло / Скриншот инстаграм-сториз Дженнифер Лопес
Сейчас Дженнифер находится на съемках нового фильма в Доминиканской Республике. Алекс путешествует на яхте во Флориде. Никто из них еще не прокомментировал слухов относительно своего расставания.
Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: главное
- История любви звездной пары началась в 2017 году.
- В марте 2019 года Алекс и Дженнифер отдыхали на Багамах. Там спортсмен сделал предложение любимой.
- Роскошная свадьба должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее дважды переносили.
- Впоследствии Лопес заявила, что не уверена, что хочет ли выходить замуж за Родригеса.
- За время отношений с Дженнифер, Алекса неоднократно обвиняли в изменах и даже мошенничестве.
- Пара продолжала появляться на публике и демонстрировать нежные чувства в социальных сетях. Однако на карантине влюбленные переживали сложный период в отношениях, с которым помог справиться семейный психолог.
- В марте 2021 года стало известно, что знаменитости расторгли помолвку.
Поделиться новостью