Американская актриса и певица Дженнифер Лопес разошлась с бейсболистом Алексом Родригесом после 4 лет отношений. В сети появилась информация о том, что дочь знаменитости очень расстроились, а сама Джей Ло позвонила бывшему мужу.

Новость о расставании Джей Ло и Алекса Родригеса всколыхнула мир шоу-бизнеса. Сторонники ожидали громкую свадьбу знаменитостей, однако теперь певица и спортсмен будут строить свои жизни по отдельности.

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Джей Ло позвонила бывшему

Знаменитость обнародовала в инстаграм-сториз фотографию из разговора с бывшим возлюбленным Марком Энтони по FaceTime. На фотографии мужчина изображен с их общей 13-летней дочерью Эммой.

Дженнифер распространила снимок после того, как стало известно, что разорвала помолвку с женихом Алексом Родригесом. На фото дочь знаменитости плачет. Как сообщает издание The Daily Mail, дети Джей Ло успели очень сблизиться с дочерьми спортсмена.

"Когда им грустно, но мама и папа рядом. Я люблю тебя и горжусь тобой", – с нежностью подписала кадр актриса.



Дочь и бывший муж Джей Ло / Скриншот инстаграм-сториз Дженнифер Лопес

Сейчас Дженнифер находится на съемках нового фильма в Доминиканской Республике. Алекс путешествует на яхте во Флориде. Никто из них еще не прокомментировал слухов относительно своего расставания.

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