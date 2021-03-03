Знаменитый артист Дзидзьо женат на Ярославе Хоме, известной как певица SLAVIA. Если жена только начинает сольную карьеру, то ее муж - настоящая звезда украинского шоу-биза. Она призналась, что быть женой мега-популярного исполнителя нелегко, ведь любимый всегда в работе.

Только в прошлом году жена Дзидзьо решилась выйти из тени звездного мужа и громко заявить о себе песней "Я тобі не мамка". С тех пор SLAVIA активно продвигает свое творчество и уверенно шагает к большой сцене. В новом интервью певица раскрыла подробности личной жизни с артистом и рассказала, какой Дзидзьо в реальной жизни.

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Жена Дзидзьо о знаменитом муже

Ярослава Хома отметила, что всего себя любимый посвящает карьере и новым проектам. По словам женщины, семья для мужчины на втором плане. Она не скрывает, что из-за стремления Дзидзьо полностью реализовать себя в шоу-бизнесе страдает их личная жизнь.

Он звезда, а у звезд очень мало времени на личную жизнь. Он всегда в работе, всегда на телефоне. Всегда у него деловые встречи. Хотелось бы, конечно, немного больше времени вместе проводить,

– отметила SLAVIA.

Она рассказала, что после концертов и съемок муж проводит время дома в горизонтальном положении с ноутбуком на груди. В реальной жизни он вовсе не шутник, а сосредоточен и молчалив.

"Два совершенно разных человека – Михаил Хома и Дзидзьо. Михаил Хома в жизни не шутит так, как Дзидзьо на сцене. Он очень серьезный. Он так сосредоточен и очень скрытен, потому что он скорпион", – отметила женщина.

Добавим, жена Дзидзьо много лет была в тени, ведь против ее появления в шоу-бизнесе был сам артист. Он годами отговаривал любимую от сольной карьеры, аргументируя это бешеной сложностью. Однако Ярослава Хома сделала наперекор и втайне от мужа записала первый трек.