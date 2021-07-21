Дженнифер Лопес отказалась комментировать отношения с Беном Аффлеком
Источник:твітер Today
Американская певица Дженнифер Лопес уже около 3 месяцев встречается с голливудским актером Беном Аффлеком. Однако она все еще избегает вопросов от журналистов об их романе.
Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес стала гостьей прямого эфира утреннего шоу Today. Там она обсуждала переиздание композиции Love Make the World Go Round.
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Лопес отказалась говорить о Аффлека
Певица разговаривала с ведущей Ходой Котб. Во время беседы она настойчиво избегала вопросов об отношениях с Беном Аффлеком.
Ты выглядишь счастливее. Слушай, я просто должна сказать тебе, что каждый раз, когда я вижу ваши фотографии с Беном, я думаю: "Она выглядит счастливой, она выглядит счастливее“. Мы стали счастливее?
– спросила ведущая у Дженнифер Лопес.
Певица пыталась сменить тему разговора: "Я всегда счастлива, когда вижу тебя, Хода". Однако ведущая настаивала на своем: "Слушай, ты же разговариваешь со мной, ты же знаешь". Однако Лопес заявила, что она может спросить обо всем, что ее интересует, в телефонном разговоре.
Я знаю. Ты можешь позвонить мне в любое время. У тебя есть мой номер!
– подчеркнула певица.
Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- В 2002 году звездная пара имела романтические отношения. Об этом вспоминали много лет спустя и назвали роман – "Беннифер". Через год отношений Бен и Дженнифер оформили помолвку, но за несколько недель до свадьбы разошлись.
- Чувства между знаменитостями возобновились, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной расставания стало недоверие певицы к спортсмену.
- Сначала близкое окружение звезд называло дружбой такое общение, но в сети начали подозревать, что между ними разгорелся новый роман.
- Впоследствии Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстными поцелуями на свидании. Так стало окончательно понятно, что они встречаются.
- Ходят слухи, что актер планирует признаться в любви Дженнифер Лопес во второй раз. Он хочет предложить ей выйти замуж на 52 день рождения, – 24 июля.
- Пара часто проводит время вместе – они ходят с детьми в парк развлечений и нежно обнимаются на прогулках.