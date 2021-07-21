Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес стала гостьей прямого эфира утреннего шоу Today. Там она обсуждала переиздание композиции Love Make the World Go Round.
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Лопес отказалась говорить о Аффлека
Певица разговаривала с ведущей Ходой Котб. Во время беседы она настойчиво избегала вопросов об отношениях с Беном Аффлеком.
Ты выглядишь счастливее. Слушай, я просто должна сказать тебе, что каждый раз, когда я вижу ваши фотографии с Беном, я думаю: "Она выглядит счастливой, она выглядит счастливее“. Мы стали счастливее?
– спросила ведущая у Дженнифер Лопес.
Певица пыталась сменить тему разговора: "Я всегда счастлива, когда вижу тебя, Хода". Однако ведущая настаивала на своем: "Слушай, ты же разговариваешь со мной, ты же знаешь". Однако Лопес заявила, что она может спросить обо всем, что ее интересует, в телефонном разговоре.
Я знаю. Ты можешь позвонить мне в любое время. У тебя есть мой номер!
– подчеркнула певица.
Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- В 2002 году звездная пара имела романтические отношения. Об этом вспоминали много лет спустя и назвали роман – "Беннифер". Через год отношений Бен и Дженнифер оформили помолвку, но за несколько недель до свадьбы разошлись.
- Чувства между знаменитостями возобновились, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной расставания стало недоверие певицы к спортсмену.
- Сначала близкое окружение звезд называло дружбой такое общение, но в сети начали подозревать, что между ними разгорелся новый роман.
- Впоследствии Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстными поцелуями на свидании. Так стало окончательно понятно, что они встречаются.
- Ходят слухи, что актер планирует признаться в любви Дженнифер Лопес во второй раз. Он хочет предложить ей выйти замуж на 52 день рождения, – 24 июля.
- Пара часто проводит время вместе – они ходят с детьми в парк развлечений и нежно обнимаются на прогулках.