Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес стала гостьей прямого эфира утреннего шоу Today. Там она обсуждала переиздание композиции Love Make the World Go Round.

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Лопес отказалась говорить о Аффлека

Певица разговаривала с ведущей Ходой Котб. Во время беседы она настойчиво избегала вопросов об отношениях с Беном Аффлеком.

Ты выглядишь счастливее. Слушай, я просто должна сказать тебе, что каждый раз, когда я вижу ваши фотографии с Беном, я думаю: "Она выглядит счастливой, она выглядит счастливее“. Мы стали счастливее?

– спросила ведущая у Дженнифер Лопес.

Певица пыталась сменить тему разговора: "Я всегда счастлива, когда вижу тебя, Хода". Однако ведущая настаивала на своем: "Слушай, ты же разговариваешь со мной, ты же знаешь". Однако Лопес заявила, что она может спросить обо всем, что ее интересует, в телефонном разговоре.

Я знаю. Ты можешь позвонить мне в любое время. У тебя есть мой номер!

– подчеркнула певица.

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