Тони Гаррн и Алекс Петтифер стали родителями
Радостной новостью новоиспеченная звездная мамочка поделилась на своей странице в инстаграме. Малышка родилась еще на прошлой неделе, однако немецкая модель и английский актер решили скрыть известие от поклонников на время.
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Тони Гаррн опубликовала первое фото новорожденной малышки. Супермодель продемонстрировала, как держит дочь на руках. Крошка позировала в лиловой кофточке и бежевых брюках. Тони Гаррн не показала лица ребенка, однако объявила ее имя.
Благодаря самому прекрасному опыту в моей жизни, на прошлой неделе у нас появилась Лука Малайка. Она мгновенно украла наши сердца навсегда,
– написала Тони.
Тони Гаррн с дочкой / Фото из инстаграма Тони Гаррн
Что известно о беременности Тони Гаррн
- Немецкая супермодель 6 месяцев скрывала новость о своей беременности. Уже впоследствии она снялась в чувственной фотосессии для немецкого издания Vogue, где призналась о своем сроке.
- Звезда позировала в обтягивающем красном и нежно-голубом платье. Она чувственно придерживала заметно округлившийся живот. Тогда Тони рассказала, что просыпаться каждое утро, зная, что носит под сердцем ребенка, одно из самых прекрасных ощущений в ее жизни. Она не могла дождаться встречи с малышом.
- Звездный отец Алекс Петтифер также подтвердил новость, опубликовав съемку жены. Отметим, пара поженилась в 2020 году после долгих лет отношений.