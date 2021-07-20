Тони Гаррн и Алекс Петтифер стали родителями

Радостной новостью новоиспеченная звездная мамочка поделилась на своей странице в инстаграме. Малышка родилась еще на прошлой неделе, однако немецкая модель и английский актер решили скрыть известие от поклонников на время.

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Тони Гаррн опубликовала первое фото новорожденной малышки. Супермодель продемонстрировала, как держит дочь на руках. Крошка позировала в лиловой кофточке и бежевых брюках. Тони Гаррн не показала лица ребенка, однако объявила ее имя.

Благодаря самому прекрасному опыту в моей жизни, на прошлой неделе у нас появилась Лука Малайка. Она мгновенно украла наши сердца навсегда,

– написала Тони.



Тони Гаррн с дочкой / Фото из инстаграма Тони Гаррн

Что известно о беременности Тони Гаррн