Папарацци не прекращают преследовать влюбленную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На днях их сфотографировали в одном из парков. Очевидно, что актер и певица познакомили своих детей – звездные родители взяли их на прогулку.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развлекались с детьми
Актер и исполнительница посетили парк развлечений Universal Studios в Голливуде. Они взяли с собой потомков – 13-летних Эмму и Макса от брака с Дженнифер Лопес с Марком Энтони, а также сына Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер 9-летнего Самюэля.
Влюбленных вместе с детьми сфотографировали во время катания на аттракционе. Все искренне улыбались и были довольны отдыхом.
Они выглядели так, как будто были просто двумя обычными людьми, которые посещали парк – ни один человек не подошел к ним,
– пишет издание.
Воссоединение Джей Ло и Бена Аффлека
- В 2002 году у звездной пары были романтические отношения. Об этом вспоминали много лет спустя и назвали роман – "Беннифер". Спустя год отношений Бен и Дженнифер оформили помолвку, но за несколько недель до свадьбы разошлись.
- Чувства между знаменитостями возобновились тогда, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной расставания стало недоверие певицы к спортсмену.
- Сначала такое общение близкое окружение звезд называли дружбой, но многие люди начали подозревать, что между ними разгорелся новый роман.
- Впоследствии Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями на свидании. Так стало окончательно понятно, что они встречаются.
- Ходят слухи, что актер планирует признаться в любви Дженнифер Лопес во второй раз. Он хочет предложить ей выйти замуж на 52 день рождения, – 24 июля.