Папарацци не прекращают преследовать влюбленную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На днях их сфотографировали в одном из парков. Очевидно, что актер и певица познакомили своих детей – звездные родители взяли их на прогулку.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развлекались с детьми

Актер и исполнительница посетили парк развлечений Universal Studios в Голливуде. Они взяли с собой потомков – 13-летних Эмму и Макса от брака с Дженнифер Лопес с Марком Энтони, а также сына Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер 9-летнего Самюэля.

Влюбленных вместе с детьми сфотографировали во время катания на аттракционе. Все искренне улыбались и были довольны отдыхом.

Они выглядели так, как будто были просто двумя обычными людьми, которые посещали парк – ни один человек не подошел к ним,

– пишет издание.

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