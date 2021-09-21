Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения дали интервью

Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек порадовали поклонников первым совместным интервью после воссоединения. Избранник Джей Ло заявил, что он восхищается любимой и тем, как она влияет на мир.

Лопес и Аффлек являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Их воссоединение стало одним из наиболее громких в этом году.

Смотрите также Бен Аффлек защитил Дженнифер Лопес от навязчивого фана: видео

Влюбленные больше не скрывают отношения и чувства, которые царят между ними. А на днях они порадовали поклонников совместным интервью.

Певица рассказала о карьере и отметила, что на собственном примере хочет показать людям разных рас, что каждый может достичь успеха. Бен Аффлек заявил, что он гордится своей избранницей.

"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большое, что я могу сделать как художник, – снимать фильмы, которые трогают людей. Джей вдохновила много людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто достигал в истории. И я никогда не смогу сделать то же самое, но я поддерживаю это, уважаю и восхищаюсь этим", – сказал Бен Аффлек.

Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека