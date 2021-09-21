Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения дали интервью
Источник:Adweek
Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек порадовали поклонников первым совместным интервью после воссоединения. Избранник Джей Ло заявил, что он восхищается любимой и тем, как она влияет на мир.
Лопес и Аффлек являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Их воссоединение стало одним из наиболее громких в этом году.
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Интервью Джей Ло и Бена Аффлека
Влюбленные больше не скрывают отношения и чувства, которые царят между ними. А на днях они порадовали поклонников совместным интервью.
Певица рассказала о карьере и отметила, что на собственном примере хочет показать людям разных рас, что каждый может достичь успеха. Бен Аффлек заявил, что он гордится своей избранницей.
"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большое, что я могу сделать как художник, – снимать фильмы, которые трогают людей. Джей вдохновила много людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто достигал в истории. И я никогда не смогу сделать то же самое, но я поддерживаю это, уважаю и восхищаюсь этим", – сказал Бен Аффлек.
Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- После развода певицы с женихом Алексом Родригесом папарацци заметили возле ее дома в Лос-Анджелесе Бена Аффлека. Артистка возобновила отношения с ним через 18 лет после разрыва.
- Через некоторое время она вместе с экс-бойфрендом отправилась на отдых на горнолыжный курорт в Монтану. Там Аффлек имеет собственное шале.
- Любовный тур бывших влюбленных продолжился в Майами, где они релаксировали в поместье звезды.
- В июле Джей Ло исполнилось 52 года. Эту дату она решила отпраздновать во Франции. Тогда артистка отдохнула с Аффлеком на яхте и официально подтвердила воссоединение.
- В одном из интервью певица рассказала, что никогда не была такой счастливой, как сейчас.
- Теперь влюбленные вместе появляются на светских мероприятиях. Они уже позировали на красных дорожках Венецианского кинофестиваля и Met Gala.