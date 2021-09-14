Met Gala открывает ежегодную выставку в Музее Метрополитен. Каждый год тематика события другая, поэтому знаменитости подбирают наряды специально к ней. Праздничное событие является отличной возможностью продемонстрировать роскошные аутфиты.

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Поскольку в 2020 году Met Gala отменили из-за пандемии коронавируса, то в этом году звезды старались быть самыми яркими. В этом году тема выставки "В Америке: лексикон моды". Звезды выбирали аутфиты, которые показывали американскую моду. Среди знаменитых пар, которые сверкали перед публикой в наряде от мировых модельеров были:

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек;

экс-супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст;

Джастин и Хейли Биберы;

Рианна и A $ AP Rocky;

Слоан Стивенс и Джози Алтидор и другие.

Особенно поразила публику и папарацци Ким Кардашьян. Светская львица приехала на мероприятие в полностью черном образе и балаклаве.

Отметим, из-за пандемии коронавируса организаторы изменили правила посещения события. На Met Gala смогли попасть только те, кто получил прививку от COVID-19 и придерживался масочного режима. Стоимость билетов на грандиозное событие составляет от 35 тысяч долларов.

Звездные пары на Met Gala



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Met Gala / Фото Getty Images



Канье Уэст и Ким Кардашьян на Met Gala / Фото Getty Images



Джастин и Хейли Биберы на Met Gala / Фото Getty Images



A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images



A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images



Слоан Стивенс и Джози Алтидор на Met Gala / Фото Getty Images