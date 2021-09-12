На красной дорожке Венецианского кинофестиваля Бен Аффлек поразил чутким и нежным отношением к Дженнифер Лопес. Тогда как без света софитов и сотни папарацци показал себя настоящим мужчиной, который может вступиться за любимую.
Горячая тема Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совершили первый светский выход: роскошное появление в Венеции
Так, звезда фильма "Последняя дуэль" сдерживал навязчивого фаната без маски, который подошел слишком близко к суперзвезде. Очевидно, тот хотел сделать селфи, однако Бену Аффлеку не понравилась его наглость.
49-летний актер среагировал мгновенно, оттолкнув незнакомца и заступив Дженнифер Лопес. Через несколько секунд в ситуацию вмешался личный охранник певицы.
После всего, что произошло, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взялись за руки и спокойно продолжили шагать к самолету. Более того, они мило переговаривались и любезно попрощались с работниками аэропорта.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Венеции
- В Венеции голливудская пара появилась в четверг, 9 сентября. Папарацци застали их на элитной яхте, когда те лишь прибыли на главное кинособытие осени.
- На следующий день, 10 сентября, Дженнифер Лопес поддержала возлюбленного на мировой премьере фильма "Последняя дуэль", продюсером и актером которого выступил Бен Аффлек. Это появление на красной дорожке Венецианского кинофестиваля стало первым светским выходом звезд после воссоединения.