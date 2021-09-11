Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совершили первый светский выход: роскошное появление в Венеции

Голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли на красную дорожку. Светский дебют актеров состоялся на Венецианском кинофестивале.

Впервые за четыре месяца романа Дженнифер Лопес вышла в свет с Беном Аффлеком. В свете софитов и под прицелом папарацци влюбленные дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Они появились на мировой премьере исторической драмы "Последняя дуэль", в которой Аффлек сыграл одну из главных ролей.

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Звездная пара в конце концов сделала отношения официальными. Джей Ло и Бен Аффлек не скрывали своих чувств – обнимались, целовались на публике и охотно позировали для фото, которые за считанные часы заполонили сеть. На сотнях "свежих" кадров видно, как чувственно и трогательно актер фильма "Последняя дуэль" относится к роскошной возлюбленной.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале/ Фото Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале/ Фото Getty Images

Образы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на Венецианском кинофестивале

, романтическое воссоединение с Беном Аффлеком Джей Ло подтвердила в день своего 52-летия. В личном инстаграм-профиле именинница опубликовала фото пылкого поцелуя с экс-женихом.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля влюбленные появились в образах молодоженов. На Бене Аффлеке был фантастический черный смокинг и белая рубашка от Dolce&Gabbana. Тогда как Дженнифер Лопес сделала ставку на белоснежное платье от ливанского модного бренда Georges Hobeika.

На актрисе было облегающее платье длины макси с очень откровенной линией декольте, украшенной сверкающими камнями, высоким разрезом и небольшим шлейфом.

Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы

Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы

Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: главное