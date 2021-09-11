Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совершили первый светский выход: роскошное появление в Венеции
Источник:24 канал
Голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли на красную дорожку. Светский дебют актеров состоялся на Венецианском кинофестивале.
Впервые за четыре месяца романа Дженнифер Лопес вышла в свет с Беном Аффлеком. В свете софитов и под прицелом папарацци влюбленные дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Они появились на мировой премьере исторической драмы "Последняя дуэль", в которой Аффлек сыграл одну из главных ролей.
К теме Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе прибыли на Венецианский кинофестиваль
Звездная пара в конце концов сделала отношения официальными. Джей Ло и Бен Аффлек не скрывали своих чувств – обнимались, целовались на публике и охотно позировали для фото, которые за считанные часы заполонили сеть. На сотнях "свежих" кадров видно, как чувственно и трогательно актер фильма "Последняя дуэль" относится к роскошной возлюбленной.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале/ Фото Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале/ Фото Getty ImagesЗаметим, романтическое воссоединение с Беном Аффлеком Джей Ло подтвердила в день своего 52-летия. В личном инстаграм-профиле именинница опубликовала фото пылкого поцелуя с экс-женихом.
Образы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на Венецианском кинофестивале
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля влюбленные появились в образах молодоженов. На Бене Аффлеке был фантастический черный смокинг и белая рубашка от Dolce&Gabbana. Тогда как Дженнифер Лопес сделала ставку на белоснежное платье от ливанского модного бренда Georges Hobeika.
На актрисе было облегающее платье длины макси с очень откровенной линией декольте, украшенной сверкающими камнями, высоким разрезом и небольшим шлейфом.
Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы
Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы
Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: главное
- Слухи о романе бывших влюбленных появились в начале мая – через две недели после того, как Дженнифер Лопес порвала с Алексом Родригесом.
- Сначала Аффлека замечали возле дома Джей Ло, а позже актеров застали на горнолыжном курорте в Монтане и в поместье артистки в Майами.
- В середине июня влюбленных застали за поцелуями в роскошном ресторане Nobu Malibu, где они праздновали 50-летие сестры певицы Линды.
- Певица упорно отказывалась комментировать отношения с Беном Аффлеком, избегая провокационных вопросов журналистов. Так было до 24 июля, пока в день рождения Дженнифер Лопес не подтвердила возобновление романа.
- С тех пор влюбленные совершили круизное путешествие по элитным курортам Франции и Италии и отдохнули в Голливуде с детьми певицы и мамой актера.