Американская исполнительница Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек больше не скрывают своих отношений и выходят в свет вместе. На днях их увидели вместе в Венеции.

К теме Тина Кунаки в платье от Armani вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

Лопес и Аффлек в Италии

Влюбленные приехали в Венецию на кинофестиваль. Как пишут СМИ, завтра, 10 сентября, знаменитости появятся на премьере фильма "Последняя дуэль". Если предположения прессы осуществятся, – это будет первый выход Дженнифер и Бена как пары после нескольких месяцев неофициальных отношений.

Певица и актер, похоже, совсем не боялись попасть в объективы папарацци. Роман они больше не скрывают, а потому держатся за руки и целуются.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Образ Дженнифер Лопес

Для первого появления в Венеции пара выбрала наряды разных цветов – Бен Аффлек был одет полностью в черное, а Дженнифер Лопес – в белое.

Исполнительница выбрала белое кружевное платье с кружевом от Valentino. Нежности и изысканности аутфиту добавил тонкий ремешок в тон, а также лента на шее.

Знаменитость дополнила образ черной сумкой и золотыми серьгами-кольцами, браслетом и стильными солнцезащитными очками. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images