Кубинская актриса и модель Ана де Армас недавно вызвала немалый ажиотаж вокруг своего нового фото с украшением, которое раньше носила во время романа с Беном Аффлеком. Сейчас звезда, вероятно, развеяла слухи относительно возможного воссоединения.

Фанаты и СМИ заговорили о возможном возобновлении романа пары после красноречивого фото. На нем Ана позирует со стильной подвеской в форме полусерца, которое она носила на свиданиях с мужем. Что интересно, остальную часть "сердца" носил Аффлек. Поклонники сразу предположили, что таким образом звезда намекнула на восстановление отношений, но ее новые инстаграм-сториз, наверное, доказывают обратное.

Ана де Армас / Фото из инстаграм-сториз актрисы

На днях она оставила сториз, в котором на черном фоне несколько раз написала: "No", "No", "I do not think so" ("Нет", "Нет", "Я так не думаю") разными цветами и завершила все емодзи в форме "мира". Журналисты западных СМИ считают, что таким образом 32-летняя Ана де Армас опровергла слухи о возможном воссоединении с 48-летним Беном Аффлеком. Сам актер до сих пор ничего не комментировал.



Ана де Армас опровергла слухи о воссоединении с Аффлеком / Скриншот из инстаграм-сториз де Армас

Что известно об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека?