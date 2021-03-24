Действительно ли Ана де Армас и Бен Аффлек вместе: актриса прокомментировала слухи
Кубинская актриса и модель Ана де Армас недавно вызвала немалый ажиотаж вокруг своего нового фото с украшением, которое раньше носила во время романа с Беном Аффлеком. Сейчас звезда, вероятно, развеяла слухи относительно возможного воссоединения.
Источник:Vanity Fair
Фанаты и СМИ заговорили о возможном возобновлении романа пары после красноречивого фото. На нем Ана позирует со стильной подвеской в форме полусерца, которое она носила на свиданиях с мужем. Что интересно, остальную часть "сердца" носил Аффлек. Поклонники сразу предположили, что таким образом звезда намекнула на восстановление отношений, но ее новые инстаграм-сториз, наверное, доказывают обратное.
Читайте также Звезда сериала "Бриджертон" Фиби Дайвенор и Пит Дэвидсон спровоцировали слухи о романе
Ана де Армас / Фото из инстаграм-сториз актрисы
На днях она оставила сториз, в котором на черном фоне несколько раз написала: "No", "No", "I do not think so" ("Нет", "Нет", "Я так не думаю") разными цветами и завершила все емодзи в форме "мира". Журналисты западных СМИ считают, что таким образом 32-летняя Ана де Армас опровергла слухи о возможном воссоединении с 48-летним Беном Аффлеком. Сам актер до сих пор ничего не комментировал.
Ана де Армас опровергла слухи о воссоединении с Аффлеком / Скриншот из инстаграм-сториз де Армас
Что известно об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека?
- Звезды познакомились на съемках фильма "Глубокая вода" в феврале 2020 года, где у них завязались отношения.
- С тех пор пару часто видели вместе на прогулках и в отпуске на Кубе.
- В апреле 2020-го Бен Аффлек хотел познакомить трех детей с новой избранницей, а за несколько дней звезда переехала в имение любимого. Инсайдеры сообщали, что Ана нашла общий язык с детьми любимого.
- Пара неожиданно разорвала отношения в январе 2021 года. После тяжелого разрыва Бен Аффлек хотел остаться холостяком, "если только Ана не вернется и не попросит второго шанса".
- Причиной расставания могли стать разногласия относительно места жительства пары: Ана не хотела жить в Лос-Анджелесе, а Бен не мог уехать из-за детей от брака с Дженнифер Гарнер, которые там живут.
Поделиться новостью