Успешная американская актриса Дженнифер Энистон известна своей гражданской позицией, которую она часто освещала в соцсетях. На этот раз, звезда сообщила о том, что полностью вакцинировался от COVID-19.

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Дженнифер Энистон получила две дозы вакцины

Соответствующее сообщение актриса опубликовала у себя в инстаграме. Она отметила, что очень хорошо себя чувствует.

Полностью привита, и чувствую себя очень хорошо. Нам очень повезло иметь доступ к вакцинам COVID-19 в США прямо сейчас,

– рассказала Дженнифер Энистон.

Знаменитость отметила, что не все могут иметь возможность получить прививки в Соединенных Штатах. Дженнифер подчеркнула, что здоровье одного из нас влияет на всех: "Думаю о тех, кто не имеет или не будет иметь возможности сделать прививки и обнять своих друзей и семью".

Звезды за доступную вакцинацию