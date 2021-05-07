Успешная американская актриса Дженнифер Энистон известна своей гражданской позицией, которую она часто освещала в соцсетях. На этот раз, звезда сообщила о том, что полностью вакцинировался от COVID-19.
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Дженнифер Энистон получила две дозы вакцины
Соответствующее сообщение актриса опубликовала у себя в инстаграме. Она отметила, что очень хорошо себя чувствует.
Полностью привита, и чувствую себя очень хорошо. Нам очень повезло иметь доступ к вакцинам COVID-19 в США прямо сейчас,
– рассказала Дженнифер Энистон.
Знаменитость отметила, что не все могут иметь возможность получить прививки в Соединенных Штатах. Дженнифер подчеркнула, что здоровье одного из нас влияет на всех: "Думаю о тех, кто не имеет или не будет иметь возможности сделать прививки и обнять своих друзей и семью".
Звезды за доступную вакцинацию
- Заметим, недавно в США состоялся благотворительный концерт Global Citizen: Vax Live.
- Эта кампания была направлена побудить правительство жертвовать большие дозы вакцин и ресурсы для обеспечения справедливого распределения препаратов от коронавируса для всех.
- Транслировать шоу будут 8 мая по телевидению. Звездными гостями и ведущими, что поддерживают доступное прививание для всех, стали Селена Гомес, Дженнифер Лопес, мировые лидеры, а также принц Гарри.