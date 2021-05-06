Иванка Трамп полностью вакцинировалась
Прививку от коронавируса звезда получила 5 мая в одной из американских клиник в Майами, штат Флорида. Она оставила в сети фото, где показала, как ей в правую руку делают укол. На снимке Иванка выглядела спокойной и умиротворенной.
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Для важного события она надела белое платье с поясом и маску с цветочным принтом.
Сегодня днем я с благодарностью получила вторую дозу вакцины от COVID-19. Полная вакцинация – лучший способ положить конец этой пандемии и защитить себя и друг друга,
– написала под фото Иванка Трамп.
Последнее сообщение в инстаграме дочери Дональда Трампа также было посвящено вакцинации. Пол месяца назад она получила первую прививку.
Планирует ли прививаться отец Дональд Трамп?
- В декабря 2020 года отец Иванки заявлял, что не планирует в ближайшее время прививаться, чтобы прививки получили группы населения, которые в этом больше нуждаются.
- Перед этим осенью он и его жена Мелания переболели коронавирусом.
- Касательно Иванки Трамп, то нет официальной информации, была ли женщина тоже инфицирована.
- Также нет информации, что за последние полгода Трамп привился от болезни.