Иванка Трамп полностью вакцинировалась

Прививку от коронавируса звезда получила 5 мая в одной из американских клиник в Майами, штат Флорида. Она оставила в сети фото, где показала, как ей в правую руку делают укол. На снимке Иванка выглядела спокойной и умиротворенной.

Стоит знать Вакцина от коронавируса: какие звезды уже получили прививки

Для важного события она надела белое платье с поясом и маску с цветочным принтом.

Сегодня днем ​​я с благодарностью получила вторую дозу вакцины от COVID-19. Полная вакцинация – лучший способ положить конец этой пандемии и защитить себя и друг друга,

– написала под фото Иванка Трамп.

Последнее сообщение в инстаграме дочери Дональда Трампа также было посвящено вакцинации. Пол месяца назад она получила первую прививку.

Планирует ли прививаться отец Дональд Трамп?