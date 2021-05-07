Успішна американська акторка Дженніфер Еністон відома своєю громадянською позицією, яку вона часто висвітлювала у соцмережах. Цього разу зірка повідомила про те, що повністю вакцинувалась від COVID-19.

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Дженніфер Еністон отримала дві дози вакцини

Відповідний допис акторка опублікувала в себе в інстаграмі. Вона зауважила, що дуже добре почувається.

Повністю щеплена, і почуваюся дуже добре. Нам надзвичайно пощастило мати доступ до вакцин COVID-19 в США прямо зараз,

– розповіла Дженніфер Еністон.

Знаменитість зазначила, що не всі можуть мати можливість отримати щеплення у Сполучених Штатах. Дженніфер наголосила, що здоров'я одного з нас впливає на всіх: "Думаю про тих, хто не має або не матиме можливості зробити щеплення та обійняти своїх друзів та родину".

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