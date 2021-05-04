Вслед за многими значительно старшими звездными коллегами Деми Ловато публично вакцинировалась от COVID-19. Прививку артистка получила в понедельник, 3 мая, появившись в медицинском центре в черной защитной маске, ярко-оранжевой шапке и солнцезащитных очках.

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В подписи к фото, сделанном после процедуры, певица откровенно призналась, что долго обдумывала, стоит ли вакцинироваться. Однако, взвесив все плюсы и минусы, все-таки сделала прививку. Побочные эффекты вакцины пугают звезду значительно меньше, чем перспектива заражения коронавирусом.

Я готова рисковать потенциальными побочными эффектами вакцины, а не рисковать жизнью, подхватывая или распространяя COVID-19. Нормально быть осторожным, когда появляется что-то новое,

– высказалась Деми Ловато.

Отметим, Деми Ловато – самая молодая из всех мировых звезд, которые получили прививки от коронавируса. Следом за ней идет американская актриса Блейк Лайвли, которой 33 года.