Все чаще выражает сожаление: Ротару опубликовала очередную реакцию на обстрелы Киева

Украинская певица София Ротару, которая последние 8 лет до полномасштабного вторжения спокойно гастролировала в России, теперь часто публикует последствия прилетов. 17 октября она в который раз вспомнила о Киеве, где вероятно сейчас живет, куда сегодня попали дроны-камикадзе.

После попадания иранскими дронами в киевские здания, Ротару опубликовала сторис с разрушенным дотла домом, где до сих пор работают спасатели. По состоянию на 18:00 17 октября из-под завалов этого дома удалось спасти 19 человек и котика Филю, 4 получили травмы, 3 из которых госпитализировали. Также 4 человека погибли, в том числе 59-летняя женщина и молодые супруги, которые ждали ребенка. Тело еще одного человека обнаружили под завалами.

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Она по-прежнему показала дату на фотографии – "Kyiv, 17.10.2022" – и оставила смайл "разбитое сердце".



София Ротару отреагировала на атаку Киева иранскими дронами / Фото с инстаграм-сторис

По-прежнему поклонники артистки не смогли оставить ей свои соболезнования или комментарии, ведь она давно закрыла доступ к отправке частных сообщений. Также ее последнее сообщение о родном селе на Буковине она опубликовала 7 августа.

София Ротару и ее позиция по отношению к Украине

В 2014 году семья Ротару поддерживала Украину и даже закрыла свой бизнес в Ялте, однако София продолжала выступать на кремлевских мероприятиях и российских конкурсах вплоть до 2021 года.

В 2022 году певица нарушила молчание всего на 5 день полномасштабного вторжения. Она сообщила, что находится в Киеве и молится о защитниках.

Концертный директор Софии Ротару впоследствии заявил, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Он также предположил, что звезда опасается за гастроли в России.

Продюсер Леонид Дзюнык сообщал, что Ротару находится в США. Однако свой день рождения в августе она встретила в Украине и призвала донатить в благотворительный фонд "БОН БОКС", заботящийся о женщинах с детьми, мужчины которых на фронте.

10 октября Ротару отреагировала в сторону на массированную ракетную атаку россиян по Киеву. Что интересно, о других городах или событиях на фронте певица редко вспоминает.

Через пару дней бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что после начала войны в Украине она вообще не дает концерты. По его словам, какие бы деньги не предлагали заказчики, выступать певица не хочет. Также близкий друг Ротару Иво Бобул призвал не осуждать певицу, ведь "людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить?"

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