Артистка опубликовала 4 инстаграмм-сториса с кадрами из Киева, где якобы находилась в начале войны и якобы сейчас. Она показала поврежденный бизнес-центр, детскую площадку и другие последствия удара в городе.

К слову "Моя страна под огнем": реакция звезд на массированный ракетный удар по городам Украины

Ее сообщения сопровождали только слова "Kyiv. 10.10.22" и смайл с разбитым сердцем. О других городах, пострадавших от атак россиян, она не упомянула.

София Ротару отреагировала на обстрел Киева / Фото с инстаграм-сторис

Мгновенно информируем о ракетных обстрелах Украины в нашем Telegram-канале – подписывайся

В последний раз Ротару комментировала лишь ужасные теракты россии, которые произошли в Кременчуге и в центре Винницы, публикуя кадры последствий обстрелов. С 7 августа 2022 года София Ротару не публиковала никаких сообщений в профиле инстаграмме. В последнем сообщении она рассказала, как приехала "в свое место силы" – село Маршинцы Черновицкой области, где она росла. Сообщение она публиковала на русском языке.

Как Ротару реагировала на полномасштабное вторжение

Певица, которая недавно жила на две страны и зарабатывала деньги в России, нарушила молчание лишь на 5 день полномасштабного вторжения. Она сообщила, что находится в Киеве и молится о защитниках.

Концертный директор Софии Ротару впоследствии заявил, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Он также предположил, что звезда опасается за гастроли в России.

Продюсер Леонид Дзюнык сообщал, что Ротару находится в США. Однако, свой день рождения в августе она встретила в Украине.

Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: видео