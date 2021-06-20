Дочь Григория Чапкиса рассказала, как станцевала последний вальс с отцом в больнице

Украинского танцовщика Григория Чапкиса похоронили 18 июня, но о выдающемся хореографе будут вспоминать еще долго. Его дочь Лилия вспомнила последний вальс отца, который станцевала с ним в больнице.
Знаменитый хореограф даже последние годы жизни проводил в ритме танца и все равно немало времени посвящал любимому делу. Дочь Григория Чапкиса доказала, что звездный отец танцевал до последнего.
К слову Похороны Григория Чапкиса: фото прощальной церемонии с легендарным танцовщиком
Дочь Григория Чапкиса о его последнем танце
Лилия Чапкис, у которой есть собственная балетная школа "Чапкис-Дэнс", больше всего скорбела за отцом на похоронах. Она рассказала, что свой последний вальс Григорий Чапкис станцевал в больнице.
Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса,
– призналась дочь хореографа.
"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", – тронула Лилия Чапкис.
Зато сын артиста, Грег Чапкис поделился родительскими наставлениями: "Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело".
Похороны Григория Чапкиса
- Церемония прощания с легендарным танцовщиком состоялась через 5 дней после его смерти. Впервые за долгое время на похороны прибыли дети и внуки Григория Чапкиса.
- Несмотря на то, что многие звезды высказались о потере хореографа в социальных сетях, попрощались с Чапкисом лишь несколько.
- На публичной церемонии был Влад Яма и Павел Зибров. Зато на кладбище прибыли Камалия, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.
- Гвоздева пояснила, что это не флешмоб или светское событие. Поэтому на похороны приходят те, кому действительно нужно попрощаться с Григорием Чапкисом.