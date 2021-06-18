С выдающимся хореографом Григорием Чапкисом прощались в Национальной Филармонии Украины и на Байковом кладбище. На публичной церемонии появились лишь два звездных друга танцора – Влад Яма и Павел Зибров, а на кладбище – Камалия, Дмитрий Дикусар и Илона Гвоздева.

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Победительница "Танцев со звездами", в отличие от общественности, не была шокирована тем, что в последний путь Чапкиса провело так мало знаменитостей. Она не стала никого осуждать, подчеркнув, что это личное дело каждого. Сама Илона Гвоздева появилась на Байковом кладбище, потому что испытывала острую потребность попрощаться с учителем и наставником.

Это не флешмоб или светское событие. Люди должны приходить, когда действительно чувствуют потребность попрощаться с этим человеком. У меня есть такая потребность, потому что я считаю его участником своей творческой жизни и примером для подражания,

– пояснила Илона Гвоздева.

Стоит отметить, что боль утраты в сети выражали множество звезд. Среди них Леся Никитюк, которая плакала и грустила, Наталья Могилевская, для которой Григорий Чапкис был другом и партнером по школе танцев, Монатик, который делил с танцором судейский стол талант-шоу, Елена Шоптенко, Тина Кароль, Джамала, Юрий Горбунов и многие другие.