Проститься с танцовщиком в Национальную филармонию Украины приехало много его родных из разных уголков мира, друзей и коллег. Среди представителей шоу-бизнеса был хореограф Влад Яма.

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Влад Яма попрощался с Григорием Чапкисом

Танцовщик стал одним из немногих украинских звезд, которые приехали попрощаться с маэстро. После смерти Чапкиса Влад делился воспоминаниями о нем и не мог сдержать слез. На похоронах Яма также не скрывал эмоций и со слезами на глазах провожал большого танцора в последний путь.

Влад рассказывал, что не был учеником Григория Николаевича, но очень хотел бы быть им: "Я не ходил на его танцевальные уроки, но мне всегда хотелось считать себя его учеником. Каждый раз, когда мы общались, я удивлялся, как у него горят глаза на паркете и вне его. Я так не умею, но очень хочу. Мы были знакомы около 15 лет. Это человек с большой буквы, это маэстро. Он любил танец, любил жизнь".



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН.ua

Каждый желающий мог оставить отзыв о легендарном танцоре в книге воспоминаний, которая была недалеко от места прощания с Григорием Николаевичем. Влад Яма не прошел мимо этого места и оставил несколько трогательных слов.

"Я поблагодарил за все теплые слова, которые слышал от него в течение того времени, когда мы были знакомы. Когда он оценивал мой танец, то иногда я чувствовал, что его оценка лучше чем то, что показал на паркете. Это придавало вдохновения и мотивации. Он говорил, что мои танцы с Наташей, – это настоящий театр. Это, наверное, лучшая похвала в моей жизни", – признался Яма.