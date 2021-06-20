Знаменитый хореограф даже последние годы жизни проводил в ритме танца и все равно немало времени посвящал любимому делу. Дочь Григория Чапкиса доказала, что звездный отец танцевал до последнего.

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Дочь Григория Чапкиса о его последнем танце

Лилия Чапкис, у которой есть собственная балетная школа "Чапкис-Дэнс", больше всего скорбела за отцом на похоронах. Она рассказала, что свой последний вальс Григорий Чапкис станцевал в больнице.

Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса,

– призналась дочь хореографа.

"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", – тронула Лилия Чапкис.

Зато сын артиста, Грег Чапкис поделился родительскими наставлениями: "Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело".

Похороны Григория Чапкиса