Знаменитий хореограф навіть останні роки життя проводив у ритмі танцю та однаково чимало часу присвячував улюбленій справі. Донька Григорія Чапкіса довела, що зірковий батько танцював до останнього.

До слова Похорон Григорія Чапкіса: фото прощальної церемонії з легендарним танцівником

Донька Григорія Чапкіса про його останній танець

Лілія Чапкіс, яка має власну балетну школу "Чапкіс-Денс", найбільше побивалась за батьком на похороні. Вона розповіла, що свій останній вальс Григорій Чапкіс станцював у лікарні.

Він був уже майже непритомний. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже безжиттєво. Він розумів, що це я і з ним робила рухи вальсу,

– зізналась донька хореографа.

"Він поклав руку на груди і сказав: "А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", – розчулила Лілія Чапкіс.

Натомість син артиста, Грег Чапкіс поділився батьківськими настановами: "Бути гарною людиною. Ставитися до людей добре, відверто, чесно. У нас це в крові. Будемо продовжувати його справу".

Похорон Григорія Чапкіса